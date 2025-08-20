Indecopi advierte que 44 proveedores de vapeadores electrónicos incumplieron requisitos de la normativa vigente

Indecopi fiscalizó el etiquetado de vapeadores electrónicos e impulsó que los proveedores incluyan en español información esencial sobre advertencias y riesgos derivados, en beneficio de los consumidores. La supervisión, iniciada en marzo, abarco a 44 proveedores y cientos de productos, con el fin de verificar que los proveedores cumplan con su idoneidad y que cumplan con la normativa vigente.

La Dirección de Fiscalización del Indecopi (DFI) comprobó que ninguno de los supervisados cumplía con esta obligación; sin embargo, tras la intervención de la institución, se logró avances significativos, consiguiendo que un número importante de proveedores se adecúe a lo establecido por la ley.

Indecopi aplica mejoras a proveedores de vapeadores electrónicos

Según Indecopi, tras las últimas fiscalizaciones, se registró avances en el etiquetado de los vapeadores electrónicos de los proveedores. El 77% de los productos ahora detalla en español los insumos que representan riesgos para el consumidor y el 73% incluye advertencias en castellano sobre los peligros de su uso.

Asimismo, el 49% consigna en nuestro idioma información sobre los ingredientes, el fabricante, importador o distribuidor en Perú. También se ha incorporado datos en español como la fecha de vencimiento (34%), condiciones de conservación (40%) y contenido neto (32%). Estos cambios permiten que los consumidores accedan a información más clara al momento de adquirir estos productos.

Pese a los avances, Indecopi continuará con la supervisión de este mercado y no descarta sanciones en caso de incumplimiento. El objetivo de la institución es que todos los vapeadores que se comercializan en el país cumplan con la normativa vigente.

