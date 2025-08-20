HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Alianza clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana
Economía

Indecopi advierte que 44 proveedores de vapeadores electrónicos incumplieron requisitos de la normativa vigente

Indecopi realizó acciones de fiscalización sobre el etiquetado de los vapeadores electrónicos; sin embargo, todos los supervisados incumplían con brindar información en español en sus etiquetas.

Indecopi advierte de 44 proveedores de Cigarros electronicos
Indecopi advierte de 44 proveedores de Cigarros electronicos | Foto: Composición LR/ Andina/ Indecopi

Indecopi fiscalizó el etiquetado de vapeadores electrónicos e impulsó que los proveedores incluyan en español información esencial sobre advertencias y riesgos derivados, en beneficio de los consumidores. La supervisión, iniciada en marzo, abarco a 44 proveedores y cientos de productos, con el fin de verificar que los proveedores cumplan con su idoneidad y que cumplan con la normativa vigente.

La Dirección de Fiscalización del Indecopi (DFI) comprobó que ninguno de los supervisados cumplía con esta obligación; sin embargo, tras la intervención de la institución, se logró avances significativos, consiguiendo que un número importante de proveedores se adecúe a lo establecido por la ley.

PUEDES VER: Indecopi alerta que 16 ventiladores mecánicos de esta marca ocasionarían daños cerebrales, incluso causar la muerte

Indecopi aplica mejoras a proveedores de vapeadores electrónicos

Según Indecopi, tras las últimas fiscalizaciones, se registró avances en el etiquetado de los vapeadores electrónicos de los proveedores. El 77% de los productos ahora detalla en español los insumos que representan riesgos para el consumidor y el 73% incluye advertencias en castellano sobre los peligros de su uso.

Asimismo, el 49% consigna en nuestro idioma información sobre los ingredientes, el fabricante, importador o distribuidor en Perú. También se ha incorporado datos en español como la fecha de vencimiento (34%), condiciones de conservación (40%) y contenido neto (32%). Estos cambios permiten que los consumidores accedan a información más clara al momento de adquirir estos productos.

Pese a los avances, Indecopi continuará con la supervisión de este mercado y no descarta sanciones en caso de incumplimiento. El objetivo de la institución es que todos los vapeadores que se comercializan en el país cumplan con la normativa vigente.

