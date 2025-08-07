HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Economía

Hijos mayores de 18 años sí pueden afiliarse el seguro médico de EsSalud en 2025: este son los requisitos

El Seguro Social de Salud (EsSalud) solicita a los solicitantes cumplir con una condición médica y presentar una serie de documentos, los cuales varían según el tipo de seguro del afiliado.

EsSalud permite incluir a los hijos mayores de 18 años dentro de la cobertura del seguro de los afiliados.
EsSalud permite incluir a los hijos mayores de 18 años dentro de la cobertura del seguro de los afiliados. | Foto: composición LR/IA

En 2025, el Seguro Social de Salud (EsSalud) permite que los afiliados incluyan a sus hijos mayores de 18 años en la cobertura médica. Para aprobar la inscripción del nuevo beneficiario, los padres deben presentar una serie de documentos a la entidad, los cuales incluso autorizan la baja del seguro.

Sobre todo, el organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solicita que los hijos presenten una incapacidad total y permanente para el trabajo para incorporarlos dentro de la cobertura médica. De esta manera, EsSalud ofrece este apoyo económico a un selecto grupo de sus afiliados.

PUEDES VER: EsSalud presenta aplicativo para sacar citas desde celulares y brindar atención personalizada: ¿cómo funciona y a qué especialidades se accederán?

EsSalud asegura a hijos mayores de edad de sus afiliados

La afiliación de hijos mayores de 18 años en la cobertura médica de EsSalud depende del tipo de seguro de los afiliados. Dicho esto, los trabajadores que estén inscritos bajo el seguro potestativo (+Salud) deben presentar los siguientes documentos:

  • Copia del acta o partida de nacimiento.
  • Declaración jurada que señale que cuenta con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Por otro lado, los afiliados al seguro regular (+Seguro) de EsSalud también deben incluir, en particular, el Formulario N°1010 para asegurar a sus hijos mayores de 18 años.

  • Formulario N°1010 (clic aquí), llenado y firmado por el titular del seguro y/o padre o madre del hijo mayor (no titular del seguro) o curador del hijo mayor incapacitado.
  • Copia del dictamen de incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente.
  • Copia simple legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad incapacitado en forma total y permanente para el trabajo.
  • Formato de declaración jurada debidamente llenado y firmado, en el que se indique que cuenta con dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

PUEDES VER: Subsidio por lactancia de EsSalud: ¿cuáles son los requisitos y cómo solicitarlo en 2025?

Pasos para asegurar a mi hijo mayor de 18 años en EsSalud

Los trabajadores que están afiliados bajo el seguro regular deben presentar los cuatro documentos a su empleador, quien se encargará de la inscripción del hijo mayor de 18 años dentro de la cobertura médica de EsSalud. Luego de la entrega de los documentos correctamente completados a la entidad, la afiliación se realizará de manera automática.

Con respecto a los beneficiarios del seguro potestativo, el trabajador deberá acudir a las sedes de EsSalud o a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). En este caso, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado y de su hijo mayor de 18 años. Después, recibirán una declaración jurada de salud, la cual deberá ser completada por los solicitantes.

