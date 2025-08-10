HOYSuscripcion LR Focus

Madre en Jauja pide perdón de rodillas a familia luego de que su hijo causara la muerte de un hombre en accidente de tránsito

Según la familia de la víctima, el hijo de la mujer conducía en estado de ebriedad y tras la colisión se dio a la fuga, sin auxiliar a las víctimas.

La familia de la víctima reclamaba a la madre debido a que su hijo se dio a la fuga tras el accidente.
La familia de la víctima reclamaba a la madre debido a que su hijo se dio a la fuga tras el accidente.

Un video publicado en TikTok conmovió a miles de usuarios en la popular red social. Esto debido a las lágrimas de dos mujeres, quienes se lamentaban su trágica historia durante un accidente de tránsito, que dejó a una persona fallecida y a otra en estado de gravedad en Jauja.

Según el clip de @notiwanka.oficial, un joven en presunto estado de ebriedad protagonizó un choque en la carretera contra otro vehículo donde iba un hombre y su pareja. Lamentablemente, el conductor perdió la vida y la mujer que lo acompañaba se encuentra grave en una clínica. Tras el accidente, el muchacho se dio a la fuga, pese al grave daño causado.

Familiares del hombre fallecido reclamaron el mal accionar del conductor

La madre del conductor implicado en el grave accidente llegó hasta donde se encontraba la familia, quienes le reclamaron que su hijo había provocado la muerte del hombre que dejaba en la orfandad a tres pequeños, entre ellos, una niña de solo 5 años.

“En un bebé de cinco años. Él se buscaba la vida siendo negociante o como albañil. Mi hermano tuvo que ser llevado a una clínica de Huancayo porque no lo atendían”, se le oyó decir al familiar de la víctima.

La madre no soportó el dolor y rompió en llanto tras pedir perdón a la familia de la víctima del accidente de tránsito.

La madre no soportó el dolor y rompió en llanto tras pedir perdón a la familia de la víctima del accidente de tránsito. Foto: composición LR/ TikTok / @notiwanka.oficial

Los familiares reclamaron que el conductor se haya dado a la fuga

En otro momento, la doliente le remarcó a la madre que su hijo tras el accidente se dio a la fuga. “Y se fue a la fuga. Yo a mis hijos, a pesar de que tienen una pareja, les pregunto dónde están”. Todo parece indicar que la mujer no soportó los reclamos de la familia y rompió en llanto. Además, se arrodilló para pedir perdón a los deudos por el mal accionar de su hijo.

Como era de esperarse, los usuarios en TikTok no tardaron en reaccionar ante la trágica escena. En uno de los comentarios, una usuaria aseguró que era la sobrina de la víctima y solicitó apoyo para los gastos de la pareja del fallecido, que se encuentra internada en una clínica de Huancayo.

“El que falleció era mi tío y mi tía está grave en una clínica en Huancayo. Necesitamos dinero. Mi tío que era parte de la familia de mi mamá, era bien humilde, lo poco que tenía sabía compartir. Mucha gente en el valle de Yanamarca lo conocía”.

