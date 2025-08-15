El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

El outlet de Ripley de San Isidro ofrece una gran variedad de descuentos en diversas prendas de invierno. Foto: Ripley

El outlet de Ripley de San Isidro ofrece una gran variedad de descuentos en diversas prendas de invierno. Foto: Ripley

Ripley es una de las empresas del sector retail con presencia en varios países de América Latina, especialmente en Chile y Perú. Su modelo de negocio combina la venta de productos tanto en tiendas físicas como en línea, además de ofrecer servicios financieros a través de su propia tarjeta de crédito. La empresa ha buscado adaptarse a las nuevas tendencias del mercado mediante la digitalización de sus procesos y la mejora de la experiencia del cliente.

Precisamente, una usuaria de TikTok comentó que en el outlet más grande de Ripley se ofertan prendas desde S/9.90, con descuentos de hasta el 80%. Conoce más sobre este establecimiento.

¿Dónde se ubica y cómo llegar al outlet más grande de Ripley?

Este outlet se encuentra ubicado en el sexto piso del Ripley de San Isidro y se aceptan todos los medios de pago. Dentro de la tienda, puedes encontrar prendas de todo tipo: blusas, chompas, zapatos, entre otros, ofreciendo una gran diversidad de productos para todos los gustos. Además, podrás disfrutar de estacionamiento gratuito al terminar tus compras.

Gracias a su ubicación y fácil acceso, se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan ofertas sin alejarse de la ciudad. La variedad de marcas, junto con los descuentos permanentes, lo convierte en un destino atractivo para quienes desean renovar su guardarropa o adquirir productos de calidad a precios reducidos.