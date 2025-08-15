El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?
El outlet más grande de Ripley, ubicado en un conocido distrito de Lima, ofrece prendas desde S/9.90 y descuentos de hasta el 80%. Conoce más sobre este popular establecimiento.
- Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil
- Precio del dólar en Perú HOY, viernes 15 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Ripley es una de las empresas del sector retail con presencia en varios países de América Latina, especialmente en Chile y Perú. Su modelo de negocio combina la venta de productos tanto en tiendas físicas como en línea, además de ofrecer servicios financieros a través de su propia tarjeta de crédito. La empresa ha buscado adaptarse a las nuevas tendencias del mercado mediante la digitalización de sus procesos y la mejora de la experiencia del cliente.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Precisamente, una usuaria de TikTok comentó que en el outlet más grande de Ripley se ofertan prendas desde S/9.90, con descuentos de hasta el 80%. Conoce más sobre este establecimiento.
PUEDES VER: Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile
¿Dónde se ubica y cómo llegar al outlet más grande de Ripley?
Este outlet se encuentra ubicado en el sexto piso del Ripley de San Isidro y se aceptan todos los medios de pago. Dentro de la tienda, puedes encontrar prendas de todo tipo: blusas, chompas, zapatos, entre otros, ofreciendo una gran diversidad de productos para todos los gustos. Además, podrás disfrutar de estacionamiento gratuito al terminar tus compras.
Gracias a su ubicación y fácil acceso, se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan ofertas sin alejarse de la ciudad. La variedad de marcas, junto con los descuentos permanentes, lo convierte en un destino atractivo para quienes desean renovar su guardarropa o adquirir productos de calidad a precios reducidos.