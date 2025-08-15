HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Economía

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

El outlet más grande de Ripley, ubicado en un conocido distrito de Lima, ofrece prendas desde S/9.90 y descuentos de hasta el 80%. Conoce más sobre este popular establecimiento.

El outlet de Ripley de San Isidro ofrece una gran variedad de descuentos en diversas prendas de invierno. Foto: Ripley
El outlet de Ripley de San Isidro ofrece una gran variedad de descuentos en diversas prendas de invierno. Foto: Ripley

Ripley es una de las empresas del sector retail con presencia en varios países de América Latina, especialmente en Chile y Perú. Su modelo de negocio combina la venta de productos tanto en tiendas físicas como en línea, además de ofrecer servicios financieros a través de su propia tarjeta de crédito. La empresa ha buscado adaptarse a las nuevas tendencias del mercado mediante la digitalización de sus procesos y la mejora de la experiencia del cliente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Precisamente, una usuaria de TikTok comentó que en el outlet más grande de Ripley se ofertan prendas desde S/9.90, con descuentos de hasta el 80%. Conoce más sobre este establecimiento.

PUEDES VER: Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

lr.pe

¿Dónde se ubica y cómo llegar al outlet más grande de Ripley?

Este outlet se encuentra ubicado en el sexto piso del Ripley de San Isidro y se aceptan todos los medios de pago. Dentro de la tienda, puedes encontrar prendas de todo tipo: blusas, chompas, zapatos, entre otros, ofreciendo una gran diversidad de productos para todos los gustos. Además, podrás disfrutar de estacionamiento gratuito al terminar tus compras.

Gracias a su ubicación y fácil acceso, se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan ofertas sin alejarse de la ciudad. La variedad de marcas, junto con los descuentos permanentes, lo convierte en un destino atractivo para quienes desean renovar su guardarropa o adquirir productos de calidad a precios reducidos.

Notas relacionadas
Sueldo docente 2025: fechas y cronograma completo de pagos a profesores del Minedu en agosto

Sueldo docente 2025: fechas y cronograma completo de pagos a profesores del Minedu en agosto

LEER MÁS
Dina Boluarte intentó que Reniec le pague S/200.000 por demanda laboral y PJ rechaza su pedido

Dina Boluarte intentó que Reniec le pague S/200.000 por demanda laboral y PJ rechaza su pedido

LEER MÁS
Mientras el oro apunta a US$4.000, el Perú vive su propio capitalismo salvaje: ¿por qué la caída del oro no es el principal problema?

Mientras el oro apunta a US$4.000, el Perú vive su propio capitalismo salvaje: ¿por qué la caída del oro no es el principal problema?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS
Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

Inversión de US$320 millones en Callao creará más de 6.000 empleos con el primer parque logístico sostenible del Perú

LEER MÁS
Tensión por megapuerto de Corío: Gobernador regional de Arequipa pide anular acuerdo y destituir al presidente de la APN

Tensión por megapuerto de Corío: Gobernador regional de Arequipa pide anular acuerdo y destituir al presidente de la APN

LEER MÁS
Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas

Interbank cobra comisiones en 2025 para realizar transferencias bancarias: anuncia requisito para realizar operaciones gratuitas

LEER MÁS
Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

Familias peruanas ya pueden acceder al empadronamiento de lotes durante agosto de 2025 y obtener el título de propiedad gratis, vía Cofopri

LEER MÁS
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 15 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

IPE: abrir una mina en Perú puede tomar 40 años y fomentar minería ilegal

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota