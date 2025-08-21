Más de 1.150 vehículos Ford en Perú podrían incendiarse o apagarse en marcha, advierte Indecopi
Ford Perú informó a Indecopi que revisará unidades de 11 modelos por fallas que podrían poner en riesgo a conductores y pasajeros.
Cuidado. Cerca de 1.150 vehículos de distintos modelos de la marca Ford presentan fallas que podrían comprometer la seguridad de conductores y pasajeros, advirtió el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tras señalar que la empresa ha dispuesto una revisión.
El proveedor informó que revisará 201 unidades de los modelos Bronco Sport, fabricados entre 2020 y 2024 en México; y Escape, fabricados entre 2020 y 2021 en España. En estos vehículos, una pieza del sistema de combustible podría agrietarse y ocasionar filtraciones. Si el combustible entra en contacto con superficies calientes, existe riesgo de incendio en la parte delantera.
Este llamado a revisión alcanza a 320 unidades de los modelos F-150 (2021-2022),Expedition (2022), Explorer (2022) y Mustang (2021-2022), todos fabricados en Estados Unidos. En este caso, una falla en la bomba de combustible podría interrumpir el suministro al motor y provocar que el auto se apague repentinamente durante la marcha.
Ford Perú S. R. L. indicó que revisará también 582 vehículos de los modelos F-150, Expedition, Ranger y Bronco, año 2025, fabricados en Estados Unidos y Argentina, porque podrían presentar una reducción inesperada del servofreno, lo que aumentaría la distancia necesaria para detenerse y el riesgo de accidentes.
Finalmente, se revisarán 43 vehículos modelo F-150, fabricados en Estados Unidos, debido a una falla en el sistema de advertencia del cinturón de seguridad que podría impedir que se active el sonido de alerta al conductor cuando no lo lleva correctamente abrochado, lo que incrementa el riesgo de lesiones en caso de accidentes.
El Indecopi recomendó a los consumidores a comunicarse de inmediato con el proveedor para coordinar la inspección y reparación gratuita. Ford Perú S. R. L. ha dispuesto la línea gratuita 0800-71587 y el correo electrónico acfordpe@ford.com.