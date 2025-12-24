ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP: revisa el cronograma oficial de pagos y las fechas de depósito de pensiones y sueldos del sector público | Foto: Andina/ Composición LR

ONP: revisa el cronograma oficial de pagos y las fechas de depósito de pensiones y sueldos del sector público | Foto: Andina/ Composición LR

A pocos días de concluir el año, miles de personas pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como trabajadores del sector público, esperan el depósito correspondiente a este mes. El pago se realizará de acuerdo con el cronograma oficial difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos se efectuarán de manera escalonada durante el mes, con fechas establecidas según la inicial del apellido de cada persona beneficiaria o el régimen al que pertenece. En paralelo, el personal del Estado cobrará sus sueldos conforme al calendario fijado por la normativa vigente.

Cronograma de pagos de pensiones de la ONP en enero 2026

A continuación, revisa el cronograma oficial de pago de pensiones de la ONP correspondiente a noviembre de 2025. Las personas pensionistas podrán acceder y descargar sin costo su constancia de pago a través del portal web de la ONP.

Decreto de Ley N.º19990 y N.º27803