ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación
La ONP publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a enero de 2026. Revisa en esta nota los días programados para el depósito de los sueldos del sector público y las pensiones de las personas jubiladas.
A pocos días de concluir el año, miles de personas pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), así como trabajadores del sector público, esperan el depósito correspondiente a este mes. El pago se realizará de acuerdo con el cronograma oficial difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los pagos se efectuarán de manera escalonada durante el mes, con fechas establecidas según la inicial del apellido de cada persona beneficiaria o el régimen al que pertenece. En paralelo, el personal del Estado cobrará sus sueldos conforme al calendario fijado por la normativa vigente.
Cronograma de pagos de pensiones de la ONP en enero 2026
A continuación, revisa el cronograma oficial de pago de pensiones de la ONP correspondiente a noviembre de 2025. Las personas pensionistas podrán acceder y descargar sin costo su constancia de pago a través del portal web de la ONP.
Decreto de Ley N.º19990 y N.º27803
- Apellidos de la A a la C: lunes 12 de enero.
- Apellidos de la D a la L: martes 13 de enero.
- Apellidos de la M a la Q: miércoles 14 de enero.
- Apellidos de la R a la Z: jueves 15 de enero.
- Pago a domicilio: del 16 al 25 de enero.
- Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.