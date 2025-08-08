Indecopi informa el retiro de más de 3 millones de pastas Colgate por riesgo de lesiones bucales, según el propio fabricante

El 8 de agosto de 2025, Indecopi comunicó el retiro del mercado peruano de más de 3 millones de pastas dentales de la marca Colgate, debido a un posible riesgo de lesiones bucales. El defectuoso envase de algunos lotes podría ocasionar cortes o irritaciones en la boca de los consumidores. Esta medida se ha tomado como parte de un esfuerzo preventivo para asegurar la seguridad de quienes utilizan estos productos.

Colgate confirmó que, tras recibir las alertas, retiró las pastas dentales afectadas y a ofrecer un proceso de reemplazo. Indecopi ha recomendado a los consumidores revisar el número de lote de las pastas adquiridas, ya que los productos retirados están identificados por lotes específicos.

Indecopi: medida es para evitar daños a la salud, según fabricante

El retiro responde a los reportes de algunos usuarios que experimentaron molestias bucales al usar las pastas de ciertos lotes, lo que motivó la intervención de las autoridades. Según las denuncias recibidas, el defecto en el envase podría haber causado que el producto saliera de manera incorrecta o provocara heridas leves en la boca. Por tal motivo, se optó por retirar estos lotes del mercado para prevenir posibles daños.

La empresa Colgate explicó que está trabajando para solucionar este inconveniente y facilitar el cambio de productos a los consumidores afectados. Además, ha dispuesto canales de atención al cliente para gestionar las devoluciones y el reemplazo de los artículos defectuosos.

¿Cómo saber si tu pasta dental se encuentra defectuosa?

Indecopi ha detallado que los consumidores deben revisar el número de lote de sus pastas dentales para saber si están entre los productos retirados. En el caso de que el número de lote coincida con los identificados en la lista de lotes afectados, se recomienda no utilizar el producto y proceder con su devolución.

Colgate ha dispuesto un sistema de atención para realizar las devoluciones de manera sencilla. Los consumidores pueden comunicarse a través de la línea telefónica o el correo electrónico que la empresa ha habilitado para este caso. Indecopi también ha pedido a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los comunicados oficiales para conocer los pasos a seguir y más detalles sobre el proceso.