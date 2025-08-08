HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Indecopi informa el retiro de más de 3 millones de pastas Colgate por riesgo de lesiones bucales, según el propio fabricante

La empresa de Colgate informo a Indecopi el retiro de sus cremas dentales de los mercados peruanos.

Colgate informa a Indecopi el retiro de sus pastas dentales.
Colgate informa a Indecopi el retiro de sus pastas dentales. | Foto: Composicion LR

El 8 de agosto de 2025, Indecopi comunicó el retiro del mercado peruano de más de 3 millones de pastas dentales de la marca Colgate, debido a un posible riesgo de lesiones bucales. El defectuoso envase de algunos lotes podría ocasionar cortes o irritaciones en la boca de los consumidores. Esta medida se ha tomado como parte de un esfuerzo preventivo para asegurar la seguridad de quienes utilizan estos productos.

Únete a nuestro canal de política y economía

Colgate confirmó que, tras recibir las alertas, retiró las pastas dentales afectadas y a ofrecer un proceso de reemplazo. Indecopi ha recomendado a los consumidores revisar el número de lote de las pastas adquiridas, ya que los productos retirados están identificados por lotes específicos.

PUEDES VER: Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: se presentaron casi 50 solicitudes para adquirir derechos sobre populares figuras

lr.pe

Indecopi: medida es para evitar daños a la salud, según fabricante

El retiro responde a los reportes de algunos usuarios que experimentaron molestias bucales al usar las pastas de ciertos lotes, lo que motivó la intervención de las autoridades. Según las denuncias recibidas, el defecto en el envase podría haber causado que el producto saliera de manera incorrecta o provocara heridas leves en la boca. Por tal motivo, se optó por retirar estos lotes del mercado para prevenir posibles daños.

La empresa Colgate explicó que está trabajando para solucionar este inconveniente y facilitar el cambio de productos a los consumidores afectados. Además, ha dispuesto canales de atención al cliente para gestionar las devoluciones y el reemplazo de los artículos defectuosos.

PUEDES VER: Estas son las 14 pastas dentales con fluoruro de estaño que podrían causar irritación y dolor bucal, advierte el Minsa

lr.pe

¿Cómo saber si tu pasta dental se encuentra defectuosa?

Indecopi ha detallado que los consumidores deben revisar el número de lote de sus pastas dentales para saber si están entre los productos retirados. En el caso de que el número de lote coincida con los identificados en la lista de lotes afectados, se recomienda no utilizar el producto y proceder con su devolución.

Colgate ha dispuesto un sistema de atención para realizar las devoluciones de manera sencilla. Los consumidores pueden comunicarse a través de la línea telefónica o el correo electrónico que la empresa ha habilitado para este caso. Indecopi también ha pedido a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los comunicados oficiales para conocer los pasos a seguir y más detalles sobre el proceso.

Notas relacionadas
La palta y el arándano se consolidan en mercado francés: agroexportaciones peruanas crecieron en un 21%

La palta y el arándano se consolidan en mercado francés: agroexportaciones peruanas crecieron en un 21%

LEER MÁS
Estudio sugiere que solo este país de Sudamérica podría sobrevivir sin la importación de alimentos: no es Perú ni Brasil

Estudio sugiere que solo este país de Sudamérica podría sobrevivir sin la importación de alimentos: no es Perú ni Brasil

LEER MÁS
BCRP pone en circulación nueva moneda de S/ 1 de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”: ¿cómo obtenerla?

BCRP pone en circulación nueva moneda de S/ 1 de la Serie Numismática “Cerámica Precolombina Peruana”: ¿cómo obtenerla?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Lista 22 o Reintegro 4 del Fonavi 2025: ¿cuándo cobrarían la devolución de aportes los fonavistas del Perú en el Banco de la Nación?

Lista 22 o Reintegro 4 del Fonavi 2025: ¿cuándo cobrarían la devolución de aportes los fonavistas del Perú en el Banco de la Nación?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Economía

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota