Deportes

Bolivia ya conoce su grupo para el Mundial 2026: así quedaría su camino si supera el repechaje ante Surinam e Irak

Bolivia, que no clasifica a un mundial desde USA 1994, podría integrar el grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal en caso de superar el repechaje intercontinental.

Bolivia ya sabe a qué grupo iría en caso de superar el repechaje intercontinental.
Bolivia ya sabe a qué grupo iría en caso de superar el repechaje intercontinental. | Foto: composición LR/Deportes RCN/ MLS - Major League Soccer

La expectativa por los emparejamientos de los grupos del Mundial 2026 ha generado mucha ilusión entre los países participantes. En ese contexto, hay una selección sudamericana que todavía busca volver al plano mundialista después de 32 años: se trata de Bolivia. El onceno 'altiplánico' ya se prepara para lo que será su participación en el repechaje intercontinental, en el que se medirá ante Surinam y, si logra avanzar, frente a Irak.

Sin embargo, tras conocerse los grupos ya definidos, la 'Verde' sabe a qué grupo irá si logra obtener el tan ansiado boleto a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Pese a la ilusión por superar el repechaje intercontinental, el panorama no es alentador, ya que, en caso de clasificar, integrará uno de los grupos más complicados del torneo.

El grupo I del Mundial 2026 en la que podría caer la selección boliviana. Foto: IG - FBF

lr.pe

¿A qué grupo irá Bolivia en caso de superar el repechaje intercontinental?

La selección boliviana ya sabe lo que le espera si consigue superar el repechaje intercontinental ante Surinam e Irak. En caso de clasificar al Mundial 2026, el equipo de Óscar Villegas integrará el grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

En el papel, el cuadro 'altiplánico' parte con clara desventaja. Su rendimiento futbolístico ha sido irregular y no muestra, hasta ahora, argumentos sólidos para competir de igual a igual con selecciones que lo superan ampliamente en calidad individual y actualidad. A esto se suma un factor clave: Bolivia no contará con la altura, su histórico aliado.

lr.pe

Los posibles rivales de la selección boliviana en el Mundial 2026

Francia, liderada por Kylian Mbappé, es considerada una de las selecciones favoritas no solo para quedarse con el liderato del grupo, sino también con el título mundial. Los últimos subcampeones del mundo buscarán ganar la tercera estrella de su historia con una plantilla llena de figuras que militan en los mejores equipos de Europa.

Por otro lado, Noruega, que cuenta en sus filas con futbolistas como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, se perfila como la posible revelación del torneo, luego de comandar su grupo clasificatorio con holgura y relegar a Italia al segundo puesto. El regreso de los noruegos a los mundiales, tras 28 años, marcará su cuarta participación en la historia.

Otra selección que atraviesa un buen momento es Senegal, que logró su clasificación directa en África con un balance de siete triunfos y tres empates. Futbolistas como Sadio Mané, Nico Jackson y Kalidou Koulibaly aportan la experiencia necesaria para intentar superar sus anteriores participaciones en la Copa del Mundo.

¿Cuándo jugará Bolivia el repechaje?

La selección boliviana jugará el jueves 26 de marzo del próximo año ante Surinam y, en caso de ganar la semifinal, enfrentará a Irak el martes 31 de marzo. Ese partido definirá su clasificación al Mundial 2026.

Cabe recordar que el repechaje internacional del Mundial tendrá lugar en la primera ventana internacional FIFA del 2026; es decir, se jugará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo. Las sedes para esta competición serán las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey (estadios Akron y BBVA).

