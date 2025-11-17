HOYSuscripcion LR Focus

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Con el sorpresivo desenlace de las eliminatorias africanas y a la espera del representante de Asia, la selección boliviana ya tiene claro cuál será el camino para intentar volver a una Copa del Mundo.

La selección boliviana busca jugar un Mundial después de 32 años. Foto: composición LR/AFP/FIFA
La selección boliviana ya conoce su camino en el repechaje rumbo al Mundial 2026. A pesar de que los aficionados del conjunto altiplánico mantenían la esperanza de acceder directamente a la 'final' de la repesca, esta ilusión se desvaneció con la sorpresiva clasificación de Congo, que eliminó a Nigeria, como representante en las eliminatorias africanas.

La Verde quedó sin opciones de obtener el boleto a la final del repechaje debido a que Congo y los dos equipos que definirán el cupo de Asia (Irak y Emiratos Árabes Unidos) cuentan con un mejor ranking FIFA.

lr.pe

Bolivia no jugará la final del repechaje

En ese sentido, la selección boliviana tendrá que jugar sí o sí dos partidos en el repechaje internacional al Mundial 2026. Es muy probable que los dirigidos por Óscar Villegas tendrá que verse las caras contra un equipo de Concacaf o AFC en primera instancia.

Cronograma del repechaje al Mundial 2026. Foto: Twitter de CNF Zone

Posibles rivales de Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

A la espera de que se definan los 2 clasificados de las eliminatorias en América Central, Bolivia tiene chances de enfrentarse en semifinales ante Nueva Caledonia, alguno de los representantes de Concacaf e incluso con Congo (si Panamá queda en la repesca y no logra el pase directo al Mundial 2026).

  • AFC: Emiratos Árabes Unidos (#65) vs Irak (#59)
  • CAF: RD Congo (#57)
  • Conmebol: Bolivia (#76)
  • OFC: Nueva Caledonia (#150)
  • Concacaf: Jamaica (#69) y Panamá (#30) - Por ahora.

lr.pe

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial 2026?

Las seis selecciones que disputarán el repechaje al Mundial 2026 tendrán que afrontar una pequeña ronda eliminatoria (dividida en dos llaves de tres equipos) en territorio mexicano.

Los 2 elencos con mejor ranking FIFA avanzan de manera directa a las finales, mientras que los 4 restantes se medirán en semifinales para acceder a la última instancia. Los emparejamientos y las llaves se determinarán a través de un sorteo este jueves 20 de noviembre.

¿Cuándo será el repechaje al Mundial 2026?

Los partidos del repechaje internacional se llevarán a cabo en la fecha FIFA de marzo del próximo año; es decir, entre el lunes 23 y el martes 31 de dicho mes. Las ciudades mexicanas de Nuevo León y Monterrey serán las sedes de este mini torneo.

