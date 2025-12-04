Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: bombos, formato, fecha, hora y canal de TV para ver el evento de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 será el que mayor cantidad de participantes tenga en la historia. Foto: AFP

El Mundial 2026 será el que mayor cantidad de participantes tenga en la historia. Foto: AFP

VER Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO | Este viernes 5, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), se definirán los grupos de la inédita Copa del Mundo que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. La transmisión de este evento estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma América tvGO. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

La FIFA alista una ceremonia sin precedentes en el Centro Kennedy de Washington , pues en esta ocasión serán 48 las selecciones que buscarán adjudicarse el trofeo más deseado del fútbol.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

En suelo peruano, el sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver el sorteo del Mundial 2026?

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 estará a cargo de la señal de Dsports para toda Sudamérica y la plataforma online América tvGO en territorio peruano. Por otra parte, la FIFA realizará una cobertura a través de su página web y canal de YouTube.

Estados Unidos: Telemundo, FuboTV, Fox Sports y Peacock.

México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN y ViX.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Los anfitriones del Mundial 2026 (Canadá, Estados Unidos y México) integran el bombo 1 y se les asignará un grupo. Por otra parte, los clasificados del repechaje UEFA (4) y de la repesca internacional (2) se ubicarán en el bombo 4.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados del repechaje UEFA (4) y clasificados del repechaje internacional (2).

¿Cómo es el sorteo y formato del Mundial 2026?

Al contar con más países participantes, el formato del Mundial 2026 contarán con algunas modificaciones. Para llegar a conformar los 12 grupos, de 4 integrantes cada uno, se sorteará un equipo de cada bombo para asignarle un grupo.

Salvo los representantes de UEFA, los demás países no podrán coincidir en la misma zona con otro miembro de su confederación. En el caso de los europeos, solo se permitirá un máximo de 2 escuadras de este continente por grupo.