HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Deportes

Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: bombos, formato, fecha, hora y canal de TV para ver el evento de la Copa del Mundo

Transmisión en vivo del Sorteo del Mundial 2026 en Perú. Revisa todos los detalles del evento y cómo será el formato de esta inédita edición de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será el que mayor cantidad de participantes tenga en la historia. Foto: AFP
El Mundial 2026 será el que mayor cantidad de participantes tenga en la historia. Foto: AFP

VER Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO | Este viernes 5, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), se definirán los grupos de la inédita Copa del Mundo que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá. La transmisión de este evento estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma América tvGO. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

La FIFA alista una ceremonia sin precedentes en el Centro Kennedy de Washington , pues en esta ocasión serán 48 las selecciones que buscarán adjudicarse el trofeo más deseado del fútbol.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

lr.pe

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D. C., Estados Unidos.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

En suelo peruano, el sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver el sorteo del Mundial 2026?

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 estará a cargo de la señal de Dsports para toda Sudamérica y la plataforma online América tvGO en territorio peruano. Por otra parte, la FIFA realizará una cobertura a través de su página web y canal de YouTube.

  • Estados Unidos: Telemundo, FuboTV, Fox Sports y Peacock.
  • México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN y ViX.

PUEDES VER: Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: 'El segundo más grande'

lr.pe

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Los anfitriones del Mundial 2026 (Canadá, Estados Unidos y México) integran el bombo 1 y se les asignará un grupo. Por otra parte, los clasificados del repechaje UEFA (4) y de la repesca internacional (2) se ubicarán en el bombo 4.

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados del repechaje UEFA (4) y clasificados del repechaje internacional (2).

¿Cómo es el sorteo y formato del Mundial 2026?

Al contar con más países participantes, el formato del Mundial 2026 contarán con algunas modificaciones. Para llegar a conformar los 12 grupos, de 4 integrantes cada uno, se sorteará un equipo de cada bombo para asignarle un grupo.

Salvo los representantes de UEFA, los demás países no podrán coincidir en la misma zona con otro miembro de su confederación. En el caso de los europeos, solo se permitirá un máximo de 2 escuadras de este continente por grupo.

Notas relacionadas
Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Colombia EN VIVO por vóley femenino hoy en los Juegos Bolivarianos 2025: segundo set del partido

Perú vs Colombia EN VIVO por vóley femenino hoy en los Juegos Bolivarianos 2025: segundo set del partido

LEER MÁS
Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Paolo Guerrero confiesa su deseo de que Hernán Barcos siga en Alianza Lima, pero aclara: "Es una decisión que la toma el club"

Paolo Guerrero confiesa su deseo de que Hernán Barcos siga en Alianza Lima, pero aclara: "Es una decisión que la toma el club"

LEER MÁS
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025