Argentina buscará retener la corona obtenida en Qatar 2022 y ya conoce a sus rivales en este Mundial que se avecina

La fiesta del fútbol empieza a tocar la puerta de todos los aficionados y como previa de lo que se vivirá en junio y julio del próximo año, ayer se realizó el sorteo del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta edición, que será la primera con la participación de 48 equipos, contará con 12 grupos de 4 equipos. Los primeros dos avanzarán a los 16avos de final, junto a los 8 mejores terceros.

Argentina, vigente Campeón del Mundo tras su consagración en Qatar 2022, ha sido ubicado en el Grupo J junto con rivales que en teoría son accesibles: Austria, Argelia y Jordania.

“Es un grupo difícil, un cruce difícil si es así. Pero primero hay que pasar, después ya se verá. Intentaremos en esta nueva Copa del Mundo seguir compitiendo y no dar nada por perdido”, comentó luego del sorteo Lionel Scaloni, técnico de la “Albiceleste”.

Por su parte, Portugal con Cristiano Ronaldo en ataque se emparejó en el Grupo K y se medirá en buenos partidos contra Uzbekistán y Colombia. Además, esperará al ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

El balón comenzará a rodar el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana. El sorteo determinó que el juego inaugural nos regrese hasta el 2010, donde el entonces local Sudáfrica se midió ante México. Aquel compromiso quedó 1-1 en Soweto al suroeste de Johannesburgo.

Las dos selecciones quedaron encajadas en el Grupo A junto a Corea del Sur y al ganador de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El otro anfitrión Canadá fue posicionado en el Grupo B junto a Qatar y Suiza. Y también esperará al vencedor de la repesca europea: Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina.

Mientras que los Estados Unidos quedó anclado en el Grupo D donde enfrentará a Paraguay, Australia y a un clasificado europeo aún por definirse: Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumanía.

“Con Estados Unidos, nuestro primer partido es la final del Mundial. Y el segundo también debe ser la final del Mundial. Esa es la mentalidad que queremos construir en el equipo”, dijo Mauricio Pochettino, seleccionador de los EE UU.

Los pentacampeones del mundo, Brasil, quedaron encuadrados en el Grupo C, donde se enfrentarán a Marruecos, Haití y Escocia. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no busca otra cosa más que ganar la sexta estrella y por eso en marzo próximo se preparará ante Francia y Croacia en amistosos.

Precisamente el conjunto “Galo” fue ubicado en el Grupo I en un duelo de goleadores que nos regalarán Kylian Mbappé ante Erling Haaland (Noruega). Senegal y el vencedor de la llave Bolivia, Surinam o Irak.

Grupos del Mundial

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D ( Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B: Canadá, ganador del playoff A (Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte), Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Surinam/Irak), Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia