Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Deportes

Makhachev vs Della Maddalena EN VIVO: canales, horarios y cartelera para ver la pelea estelar de la UFC 322

Islam Makhachev quiere hacer historia y destronar al australiano Della Maddalena en el Madison Square Garden. Revisa la cartelera completa y cómo seguir la pelea por el título mundial welter.

Makhachev se estrenará en la categoría frente al vigente campeón Della Maddalena. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
Makhachev se estrenará en la categoría frente al vigente campeón Della Maddalena. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos

La UFC 322 nos presenta la esperada pelea Islam Makhachev vs Della Maddalena en vivo, este sábado 15 de noviembre por el título mundial welter. El Madison Square Garden de Nueva York será testigo del decisivo choque entre el australiano y el ruso, el cual puede marcar un hito en la historia de las artes marciales mixtas. Se espera que el duelo empiece alrededor de las 10.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la plataforma Disney Plus. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El daguestaní buscará poner su nombre en la selecta lista de peleadores que se adjudicaron cinturones en distintas divisiones, pues ya posee el campeonato de peso ligero; para ello, tendrá que imponerse contra el vigente monarca en welter. Por otra parte, Valentina Shevchenko y Wheili Zhang también protagonizarán un esperado cruce por el título mosca.

PUEDES VER: Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

lr.pe

¿A qué hora pelea Makhachev vs Della Maddalena?

Las preliminares de la UFC 322 empezarán desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Por su parte, las estelares, que incluyen el Islam Makhachev vs Della Maddalena, arrancarán alrededor de las 10.00 p. m.

¿Dónde ver Makhachev vs Della Maddalena por el título UFC 322?

La señal de ESPN será la encargada de transmitir la UFC 322; sin embargo, la estelar entre Makhachev vs Della Maddalena por el título mundial welter se verá a través de la plataforma Disney Plus. En caso no tengas acceso a este servicio, La República te ofrece una cobertura completa con todos los combates de la cartelera.

PUEDES VER: DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: 'Fue un buen y digno oponente'

lr.pe

Cartelera del UFC 322 con Valentina Shevchenko e Islam Makhachev

Estelares

  • Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev - Título de la UFC del peso wélter.
  • Valentina Shevchenko vs Wheili Zhang - Título de la UFC del peso mosca.
  • Sean Brady vs Michael Morales - Peso wélter.
  • Leon Edwards vs Carlos Prates - Peso wélter.
  • Beneil Dariush vs Benoit Saint Denis - Peso ligero.

Preliminares

  • Bo Nickal vs Rodolfo Vieira - Peso medio.
  • Roman Kapylov vs Gregory Rodrigues - Peso medio.
  • Erin Blanchfield vs Tracy Cortez - Peso mosca.
  • Malcom Wellmacker vs Coddy Hadon - Peso gallo.
  • Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert - Peso medio.
  • Pat Sabatini vs Chepe Mariscal - Peso pluma.
  • Angela Hill vs Fatima Kline - Peso paja.
  • Baisangur Susurkaev vs Eric Mcconico - Peso medio.
