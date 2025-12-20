Pedro Gallese calentó la previa del Perú vs Bolivia por el último partido amistoso de la temporada. El arquero conversó con SAFAP antes de jugar mañana con el equipo revelación clasificado al repechaje mundialista. El experimentado portero dejó sus sensaciones de cara a este interesante duelo, ya que Bolivia pretende preparase de la mejor manera para llegar con rodaje al histórico repechaje mundialista,

El experimentado capitán sabe que es crucial cerrar bien el año, tras un 2025 muy irregular e incluso terminamos en penúltimo lugar en las Eliminatorias 2025. Además, no dejamos la mejor imagen ante Chile en la gira amistosa ante Rusia.

¿Qué dijo Pedro Gallese sobre el partido amistoso ante Bolivia en Chincha?

Pedro Gallese expresó su perspectiva y liderazgo en la previa del encuentro entre Perú y Bolivia, un partido que presentará una gran oportunidad para los más jóvenes. "Uno siempre quiere estar con la camiseta de la selección peruana. Ahora toca prepararnos para este duelo amistoso, ya que sirve para ambos equipos. Esto sirve para que SAFAP tenga un fondo en caso de emergencia. Veo caras nuevas, pero con muchas ganas de representar al país.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido Perú - Bolivia?

El Perú - Bolivia se disputará el domingo 21 de diciembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora boliviana). El estadio Félix Castillo Tardío, de Chincha, albergará este enfrentamiento en el cierre de la temporada 2025.

Si bien el cotejo no tendrá a los convocados habituales en la Bicolor, sí contará con la presencia de varios nuevos valores que pueden aportar en la selección en el futuro. Además, servirá como una buena preparación debido a que el elenco altiplánico sí llamó a varios de sus mejores jugadores.

Posibles alineaciones de Perú y Bolivia

Estos son los probables equipos titulares de Perú y Bolivia para el amistoso en Chincha.