Pedro Gallese se ilusiona previo al amistoso de Perú ante Bolivia: "Veo caras nuevas, pero con muchas ganas"

﻿﻿﻿﻿﻿Ambos equipos buscan afinar detalles antes de la próxima temporada, siendo crucial para Bolivia y una oportunidad de crecimiento para Perú con nuevas incorporaciones en la plantilla.

Pedro Gallese habló sobre el importante partido con Bolivia. Foto; Lr/SAFAP

Pedro Gallese calentó la previa del Perú vs Bolivia por el último partido amistoso de la temporada. El arquero conversó con SAFAP antes de jugar mañana con el equipo revelación clasificado al repechaje mundialista. El experimentado portero dejó sus sensaciones de cara a este interesante duelo, ya que Bolivia pretende preparase de la mejor manera para llegar con rodaje al histórico repechaje mundialista,

El experimentado capitán sabe que es crucial cerrar bien el año, tras un 2025 muy irregular e incluso terminamos en penúltimo lugar en las Eliminatorias 2025. Además, no dejamos la mejor imagen ante Chile en la gira amistosa ante Rusia.

¿Qué dijo Pedro Gallese sobre el partido amistoso ante Bolivia en Chincha?

Pedro Gallese expresó su perspectiva y liderazgo en la previa del encuentro entre Perú y Bolivia, un partido que presentará una gran oportunidad para los más jóvenes. "Uno siempre quiere estar con la camiseta de la selección peruana. Ahora toca prepararnos para este duelo amistoso, ya que sirve para ambos equipos. Esto sirve para que SAFAP tenga un fondo en caso de emergencia. Veo caras nuevas, pero con muchas ganas de representar al país.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido Perú - Bolivia?

El Perú - Bolivia se disputará el domingo 21 de diciembre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora boliviana). El estadio Félix Castillo Tardío, de Chincha, albergará este enfrentamiento en el cierre de la temporada 2025.

Si bien el cotejo no tendrá a los convocados habituales en la Bicolor, sí contará con la presencia de varios nuevos valores que pueden aportar en la selección en el futuro. Además, servirá como una buena preparación debido a que el elenco altiplánico sí llamó a varios de sus mejores jugadores.

Posibles alineaciones de Perú y Bolivia

Estos son los probables equipos titulares de Perú y Bolivia para el amistoso en Chincha.

  • Perú: Pedro Gallese (C), Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Alfonso Barco, Mathías Llontop, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Carlos Cabello, Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar
  • Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo
