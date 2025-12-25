HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad      
Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac
Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     Gigantesco incendio consume almacén de plásticos en el Rímac     
Deportes

Manchester United enfrenta al Newcastle en el tradicional “Boxing Day” en la Premier League

Los "Diablos Rojos” suman dos partidos sin conocer la victoria y hoy buscarán quebrar esa racha (3:00 p.m.).

Manchester United buscará salir victorioso.
Manchester United buscará salir victorioso. | AFP

Rueda la pelotita. Como cada 26 de diciembre, hay fútbol en Inglaterra, aunque este año de manera casi simbólica, con el Manchester United ante Newcastle, abriendo la jornada 18 de la Premier League, como único partido en el mítico Old Trafford (3:00 p.m.).

Este duelo en el famoso “Boxing Day” del día después de Navidad será el único, ya que la liga inglesa ha preferido programar siete encuentros de la fecha el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de las televisiones.

“La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el ‘Boxing Day’ ya que esa fecha caerá en sábado”, comentaron los responsables del campeonato cuando se supo que la tradición quedaba muy deslucida en este 2025.

Para este duelo el técnico de los “Diablos Rojos”, Rúben Amorin, no podrá contar con su capitán y referente Bruno Fernandes, lesionado en un muslo el pasado fin de semana, por lo que estará de baja en principio para algunos partidos.

Además, llegan con una racha negativa. El United marcha en la séptima casilla de la Premier League con 26 puntos. Y en sus últimos dos duelos cayó ante el Aston Villa (2-1) e igualó con el Bournemouth (4-4).

El cuadro de las “Urracas” está en el casillero 11 (con 23 puntos) y viene de igualar 2-2 contra el Chelsea en un atractivo duelo. Antes eliminó al Fulham (2-1) de la EFL Cup y saboreó la derrota contra el Sunderland (1-0) por la Premier League en la fecha 16.

Notas relacionadas
Manchester United vs Newcastle EN VIVO por la Premier League: ¿cómo y dónde ver el partido por la fecha 18?

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por la Premier League: ¿cómo y dónde ver el partido por la fecha 18?

LEER MÁS
Arsenal derrotó a Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025: Kepa salva a los 'Gunners' en los penales

Arsenal derrotó a Crystal Palace por los cuartos de final de la Carabao Cup 2025: Kepa salva a los 'Gunners' en los penales

LEER MÁS
Claudio Pizarro destacó el presente de Felipe Chávez tras salir en lista en partido de Bayern Múnich: "Es una esperanza para el club"

Claudio Pizarro destacó el presente de Felipe Chávez tras salir en lista en partido de Bayern Múnich: "Es una esperanza para el club"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melgar denuncia a la FPF de no pagarle por los derechos de TV desde hace 2 años: "Somos los únicos a los que no les paga"

Melgar denuncia a la FPF de no pagarle por los derechos de TV desde hace 2 años: "Somos los únicos a los que no les paga"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: "No lo has visto jugar"

LEER MÁS
Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

LEER MÁS
Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"

Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: "Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar"

LEER MÁS
Presidente de 2 de Mayo confía en eliminar a Alianza Lima y enfrentar a Sporting Cristal en la Copa Libertadores: "Iremos 2 veces a Lima"

Presidente de 2 de Mayo confía en eliminar a Alianza Lima y enfrentar a Sporting Cristal en la Copa Libertadores: "Iremos 2 veces a Lima"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, jueves 25 de diciembre

Fichajes de la Liga 1 2026: últimas noticias en el mercado de pases del fútbol peruano hoy, jueves 25 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Deportes

Federico Guirotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

Caín Fara y su emotivo mensaje al ser presentado como el flamante fichaje de Universitario: "Soy consciente de lo gigante que es"

Luis Ramos y su promesa al ser anunciado como el flamante fichaje de Alianza Lima: "Estoy aquí para darles el título 2026"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025