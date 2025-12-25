Manchester United enfrenta al Newcastle en el tradicional “Boxing Day” en la Premier League

Rueda la pelotita. Como cada 26 de diciembre, hay fútbol en Inglaterra, aunque este año de manera casi simbólica, con el Manchester United ante Newcastle, abriendo la jornada 18 de la Premier League, como único partido en el mítico Old Trafford (3:00 p.m.).

Este duelo en el famoso “Boxing Day” del día después de Navidad será el único, ya que la liga inglesa ha preferido programar siete encuentros de la fecha el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de las televisiones.

“La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el ‘Boxing Day’ ya que esa fecha caerá en sábado”, comentaron los responsables del campeonato cuando se supo que la tradición quedaba muy deslucida en este 2025.

Para este duelo el técnico de los “Diablos Rojos”, Rúben Amorin, no podrá contar con su capitán y referente Bruno Fernandes, lesionado en un muslo el pasado fin de semana, por lo que estará de baja en principio para algunos partidos.

Además, llegan con una racha negativa. El United marcha en la séptima casilla de la Premier League con 26 puntos. Y en sus últimos dos duelos cayó ante el Aston Villa (2-1) e igualó con el Bournemouth (4-4).

El cuadro de las “Urracas” está en el casillero 11 (con 23 puntos) y viene de igualar 2-2 contra el Chelsea en un atractivo duelo. Antes eliminó al Fulham (2-1) de la EFL Cup y saboreó la derrota contra el Sunderland (1-0) por la Premier League en la fecha 16.