La selección boliviana jugará el repechaje intercontinental tras haber logrado el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, dejando atrás a Venezuela, Perú y Chile. Sin embargo, tras dos meses luego de conseguir el boleto a dicha instancia y de disputar partidos amistosos internacionales con un saldo negativo, la 'Verde' tendrá que afrontar un duro camino para obtener uno de los dos últimos cupos que otorgan la tan ansiada clasificación.

El cuadro defininido del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026: Foto: Mach Deportes

¿Cómo será el camino de Bolivia para obtener los dos últimos cupos mundialistas?

El panorama del conjunto ‘altiplánico’ no es alentador. Su ubicación en el puesto 76 del ranking FIFA le jugó en contra, ya que ahora deberá disputar dos partidos de repechaje en lugar de uno. Esta desventaja complica aún más sus posibilidades de romper con la larga espera de más de tres décadas sin clasificar a un mundial, desde su última participación en Estados Unidos 1994.

Bolivia, al no ubicarse entre las dos mejores selecciones del ranking FIFA del repechaje rumbo al Mundial 2026, está obligada a disputar una semifinal de eliminación directa. En esta fase, deberá enfrentarse a un rival aún por definirse y, si logra imponerse, jugará una final única contra la selección mejor posicionada, que espera directamente en esa instancia.

¿Cuáles son los rivales que podría enfrentar Bolivia en el Repechaje Intercontinental?

Los posibles rivales de la 'Verde' en la semifinal del repechaje son Jamaica y Surinam, ambos representantes de la Concacaf, o Nueva Caledonia, de Oceanía. Si logra avanzar a la siguiente fase, y según el resultado del sorteo, Bolivia podría enfrentar en una de las dos finales a Irak, representante de Asia, o a la República Democrática del Congo, por África.

¿Cuándo se juega el repechaje al Mundial 2026?

La primera fecha FIFA de 2026 albergará los partidos del repechaje rumbo al Mundial. Esta ronda eliminatoria se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026. Las sedes confirmadas para estos encuentros serán Guadalajara y Monterrey, en México.

¿Cuándo es el sorteo del repechaje al Mundial 2026?

La ciudad de Zúrich, sede de la FIFA, acogerá la ceremonia del sorteo del repechaje al Mundial 2026 este jueves 20 de noviembre. El evento empezará a partir de las 7.00 a. m. (hora peruana) y 8.00 a. m. (hora boliviana).