EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
Clasificados al Mundial 2026: los 32 equipos que aseguraron su participación y las plazas que faltan definir

El Mundial 2026 se celebrará en EE. UU., Canadá y México, con 32 equipos clasificados en una histórica edición que marcará el debut de un nuevo formato de 48 selecciones.

Conoce a los clasificados la Copa Mundial 2026. Foto: ESPN
Cada vez falta menos para la máxima fiesta del fútbol. 32 equipos clasificados dirán presente en una histórica edición que se celebrará en Estadios Unidos, Canadá y México. Este evento será el último paradero para varias figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, todavía falta definir los 16 equipos que serán parte del renovado Mundial 2026. En total, se disputarán 104 partidos, desde el partido inaugural hasta la gran final, ofreciendo a los aficionados un recorrido más amplio y lleno de acción.

El Mundial 2026 representará un hito en la historia de la FIFA al ser el primero en contar con 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Este nuevo formato no solo amplía la competencia, sino que también incrementa las oportunidades de clasificación para más países. De cada grupo, los dos primeros avanzarán a la siguiente fase, junto con los ocho mejores terceros.

¿Quiénes son equipos los clasificados al Mundial 2026?

Con la clasificación de Portugal y Noruega, se ha alcanzado un total de 32 selecciones que han garantizado su participación en el torneo. Además, dos equipos más han conseguido un puesto en el repechaje intercontinental, programado para marzo de 2026. Justamente, están confirmados los equipos de Nueva Caledonia, Bolivia y la República Democrática del Congo.

  • Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
  • Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.
  • África: Marruecos, Túnez,  Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Arabia Saudita.
  • Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

Balón Mundial 2026: ¿cómo es la Trionda de Adidas?

El nombre Trionda proviene del español y significa “tres olas”, en referencia a la triple organización del torneo. El diseño del balón refleja esa idea de unión con una estructura de cuatro paneles geométricos que se conectan en forma de triángulo, y que simulan el movimiento de las olas.

Cada panel tiene los colores distintivos de los países anfitriones: rojo por Canadá, verde por México y azul por Estados Unidos. Además, la pelota incluye símbolos nacionales: una hoja de arce, un águila y una estrella. Todos estos detalles se combinan con adornos en color dorado, como guiño al trofeo del Mundial.

