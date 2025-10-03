HOYSuscripcion LR Focus

FIFA presenta la Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial 2026: ¿qué avances tecnológicos tiene y cuánto cuesta en Perú?

Adidas y la FIFA revelaron el balón Trionda, creado para el Mundial 2026. Incorpora tecnología de última generación y rinde homenaje a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La Trionda es el primer balón del Mundial con solo cuatro paneles geométricos. Foto: composiciónLR/Adidas

La FIFA presentó de forma oficial el balón que se usará durante el Mundial 2026. Se trata de la Trionda, una pelota diseñada por la marca alemana Adidas, que destaca tanto por su innovación tecnológica como por su carga simbólica. Es el primer balón creado para una Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

La pelota será utilizada en los 104 partidos del campeonato, que se disputará entre junio y julio de 2026, con la participación de 48 selecciones.

Balón Mundial 2026: ¿cómo es la Trionda de Adidas?

El nombre Trionda proviene del español y significa “tres olas”, en referencia a la triple organización del torneo. El diseño del balón refleja esa idea de unión con una estructura de cuatro paneles geométricos que se conectan en forma de triángulo, y que simulan el movimiento de las olas.

Cada panel tiene los colores distintivos de los países anfitriones: rojo por Canadá, verde por México y azul por Estados Unidos. Además, la pelota incluye símbolos nacionales: una hoja de arce, un águila y una estrella. Todos estos detalles se combinan con adornos en dorado, como guiño al trofeo del Mundial.

Uno de los puntos más destacados es la tecnología incorporada. La Trionda cuenta con un sensor de movimiento de 500 Hz que permite detectar cada toque al balón con alta precisión. Esta información se envía al sistema de videoarbitraje (VAR) en tiempo real y ayuda a los árbitros a tomar decisiones más exactas en jugadas polémicas.

Según informó la FIFA, las costuras profundas y los gráficos en relieve del balón mejoran la estabilidad en el aire y ofrecen un mejor agarre, especialmente en condiciones de humedad o lluvia. Esto busca garantizar un rendimiento uniforme en todos los escenarios.

¿Cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en Perú?

A continuación, te detallamos el precio de la Trionda, el balón oficial del Mundial de la FIFA 2026, según la página de Adidas en Perú:

  • Trionda Pro: S/. 549
  • Trionda Competition: S/. 279
  • Trionda League: S/. 129
  • Trionda Training: S/. 99
  • Trionda Club: S/. 69
  • Trionda Mini: S/. 49

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. Será la primera edición con 48 selecciones, por lo que se disputarán 104 partidos en total, en estadios repartidos entre México, Estados Unidos y Canadá. Aunque aún no se confirma la sede exacta del partido inaugural, ya se conocen varias ciudades que recibirán encuentros.

El sorteo oficial se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Washington. En ese evento, la FIFA definirá los grupos, las sedes de cada fase y el calendario completo del torneo.

