Universitario de Deportes, actual tricampeón de la Liga 1, ya se prepara para lo que será la nueva temporada, en la que buscarán hacer historia con el tetracampeonato y, ¿por qué no?, soñar con realizar una histórica campaña en la Copa Libertadores. Para ello, deberán realizar algunas mejoras en su esquema, sobre todo tras la inminente llegada de Javier Rabanal como su nuevo entrenador, procedente de Independiente del Valle.

Es en este contexto que, según diversos medios, el español habría pedido a una joven promesa para reforzar el ataque de la ‘U’. Se trata de Emerson Pata, un habilidoso jugador de 21 años, de nacionalidad ecuatoriana, que trabajó con Rabanal en IDV. Este posible fichaje ilusiona a la hinchada, pues proviene de la cantera del club, una de las más productivas del fútbol sudamericano.

Emerson Pata es un jugador de 21 años procedente de la cantera de IDV. Foto: Instagram

¿Quién es Emerson Pata, el primer refuerzo que traería Javier Rabanal para Universitario?

Pata comenzó su trayectoria profesional en 2024 con Independiente Juniors, filial de IDV en la segunda división de Ecuador. Sus buenas actuaciones y fortaleza física le permitieron integrar la selección ecuatoriana Sub 20 en el Sudamericano de 2023, antes de dar el salto al primer equipo. Luego de disputar algunos partidos en la Serie A, fue cedido al Paços de Ferreira de Portugal, donde acumuló minutos en el ascenso luso.

Ya de vuelta en Ecuador en 2025, Rabanal le brindó continuidad en Independiente del Valle. De acuerdo con los registros oficiales de la liga ecuatoriana, Pata disputó 25 encuentros del torneo local, en los que aportó dos goles y cinco asistencias en la campaña que culminó con el título nacional. Además, sumó siete partidos entre la Copa Ecuador, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿Qué títulos ha ganado Emerson Pata?

De momento, en su palmarés, Emerson Pata ha logrado consagrarse campeón de Ecuador en la temporada 2025 con Independiente del Valle.

¿Cuánto vale Emerson Pata?

Actualmente, el jugador que se desempeña como extremos por la derecha tiene un valor de 600 mil euros, según el portal especializado Tranfermarkt.