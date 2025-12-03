HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

FIFA confirma a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y revela quiénes serán los presentadores

La ceremonia, que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., contará también con la participación de artistas como Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre.
El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre. | Foto: composición LR/X

A dos días del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la FIFA confirmó la lista de los tres presentadores del evento, quienes estarán a cargo de llevar a cabo los procedimientos oficiales. La ceremonia no solo contará con invitados de lujo, sino también con tres artistas que participarán en el show de apertura para animar la jornada.

Por ello, la máxima entidad del fútbol mundial ya dio a conocer los nombres que encabezarán el espectáculo programado para el viernes 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Robbie Williams figura como uno de los artistas invitados. Foto: FIFA

Robbie Williams figura como uno de los artistas invitados. Foto: FIFA

PUEDES VER: FIFA presenta la Trionda, el nuevo balón oficial del Mundial 2026: ¿qué avances tecnológicos tiene y cuánto cuesta en Perú?

lr.pe

¿Quiénes serán los presentadores que estarán presentes en el sorteo del Mundial 2026?

Mediante una publicación de la FIFA, se confirmó que los presentadores del espectáculo serán el comediante Kevin Hart, el actor y productor Danny Ramírez y la modelo Heidi Klum, quien vuelve a participar en este tipo de eventos tras su intervención en el sorteo previo al Mundial Alemania 2006.

En medio de las declaraciones, la modelo alemana Heidi Klum expresó su felicidad por volver a ser presentadora de un evento de tal magnitud como lo será el sorteo de la Copa del Mundo. Además, recordó su participación en 2005 como anfitriona del sorteo previo al Mundial Alemania 2006.

Los bombos previo al sorteo del Mundial 2026. Foto: Diario Marca

Los bombos previo al sorteo del Mundial 2026. Foto: Diario Marca

PUEDES VER: Sorteo del Mundial 2026: así quedan los bombos y el formato para la próxima Copa del Mundo

lr.pe

''Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país es realmente extraordinario. La Copa Mundial une al mundo como ninguna otra, y volver a formar parte de esa magia, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 equipos es un honor increíble'', declaró.

Por otro lado, Danny Ramírez también se mostró emocionado por la oportunidad de ser presentador del evento y resaltó la relevancia de volver a llevar a tierras norteamericanas el torneo de selecciones más importante del planeta. Esta será la cuarta ocasión en la historia en que se celebre en dicha región.

''Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo, conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño. Con este torneo en Estados Unidos, donde nací, y México, donde están algunas de mis raíces, es aún más especial, y estoy muy emocionado de formar parte de este evento'', expresó.

¿Quiénes serán los artistas invitados para el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA también anunció la participación del tenor Andrea Bocelli, considerado una de las voces clásicas más aclamadas de la historia. A él se sumarán el reconocido cantante británico Robbie Williams y la intérprete estadounidense Nicole Scherzinger, destacada por su versatilidad y múltiples galardones. Finalmente, tras la conclusión del sorteo, el grupo Village People interpretará su emblemático tema “YMCA”, lo que consolidará el ambiente festivo del evento.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

En suelo peruano, el sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia del evento.

  • México: 11.00 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.
Notas relacionadas
América TV no transmitirá el sorteo del Mundial 2026 por señal abierta: ¿dónde y cómo verlo?

América TV no transmitirá el sorteo del Mundial 2026 por señal abierta: ¿dónde y cómo verlo?

LEER MÁS
Visa a EE. UU. podría salir antes de febrero: embajada anuncia 4.000 citas para peruanos que quieran ir al Mundial

Visa a EE. UU. podría salir antes de febrero: embajada anuncia 4.000 citas para peruanos que quieran ir al Mundial

LEER MÁS
El país más pequeño que jugará el Mundial 2026: tiene 8 veces menos población que San Juan de Lurigancho

El país más pequeño que jugará el Mundial 2026: tiene 8 veces menos población que San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

LEER MÁS
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
Iker Ruiz de 'EleFutbol' le dedicó unas cálidas palabras a 'Pol Deportes': "Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande"

Iker Ruiz de 'EleFutbol' le dedicó unas cálidas palabras a 'Pol Deportes': "Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande"

LEER MÁS
'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

'Pol Deportes' llegará a la Champions League: joven narrador estará en el partido entre Real Madrid vs Manchester City

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

LEER MÁS
Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025