El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre. | Foto: composición LR/X

A dos días del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, la FIFA confirmó la lista de los tres presentadores del evento, quienes estarán a cargo de llevar a cabo los procedimientos oficiales. La ceremonia no solo contará con invitados de lujo, sino también con tres artistas que participarán en el show de apertura para animar la jornada.

Por ello, la máxima entidad del fútbol mundial ya dio a conocer los nombres que encabezarán el espectáculo programado para el viernes 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Robbie Williams figura como uno de los artistas invitados. Foto: FIFA

¿Quiénes serán los presentadores que estarán presentes en el sorteo del Mundial 2026?

Mediante una publicación de la FIFA, se confirmó que los presentadores del espectáculo serán el comediante Kevin Hart, el actor y productor Danny Ramírez y la modelo Heidi Klum, quien vuelve a participar en este tipo de eventos tras su intervención en el sorteo previo al Mundial Alemania 2006.

En medio de las declaraciones, la modelo alemana Heidi Klum expresó su felicidad por volver a ser presentadora de un evento de tal magnitud como lo será el sorteo de la Copa del Mundo. Además, recordó su participación en 2005 como anfitriona del sorteo previo al Mundial Alemania 2006.

Los bombos previo al sorteo del Mundial 2026. Foto: Diario Marca

''Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país es realmente extraordinario. La Copa Mundial une al mundo como ninguna otra, y volver a formar parte de esa magia, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 equipos es un honor increíble'', declaró.

Por otro lado, Danny Ramírez también se mostró emocionado por la oportunidad de ser presentador del evento y resaltó la relevancia de volver a llevar a tierras norteamericanas el torneo de selecciones más importante del planeta. Esta será la cuarta ocasión en la historia en que se celebre en dicha región.

''Como alguien que creció jugando al fútbol, ser coanfitrión del sorteo, conocer y hablar con leyendas de la Copa Mundial en un evento tan prestigioso es un sueño. Con este torneo en Estados Unidos, donde nací, y México, donde están algunas de mis raíces, es aún más especial, y estoy muy emocionado de formar parte de este evento'', expresó.

¿Quiénes serán los artistas invitados para el sorteo del Mundial 2026?

La FIFA también anunció la participación del tenor Andrea Bocelli, considerado una de las voces clásicas más aclamadas de la historia. A él se sumarán el reconocido cantante británico Robbie Williams y la intérprete estadounidense Nicole Scherzinger, destacada por su versatilidad y múltiples galardones. Finalmente, tras la conclusión del sorteo, el grupo Village People interpretará su emblemático tema “YMCA”, lo que consolidará el ambiente festivo del evento.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

En suelo peruano, el sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia del evento.