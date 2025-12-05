El sorteo del Mundial 2026 se realizó y la selección de Portugal conoció a los rivales que tendrá al frente en la competición. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo se verá las caras con la selección de Colombia, Uzbekistán y el ganador del playoff internacional que está entre: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo. Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo, ya que es muy probable que sea la última vez que dispute esta competición.

Grupo de Portugal

Se confirmó que la selección de Portugal integrará el grupo "K" y tendrá a los siguientes rivales:

Portugal

Ganador Play off internacional (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)

Uzbekistán

Colombia

Grupos del Mundial 2026

A continuación, revisa cómo quedaron conformados los grupos del Mundial 2026.