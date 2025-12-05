Grupo de Portugal en el Mundial 2026: rivales, fixture y partidos de la selección de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de Fútbol
Cristiano Ronaldo enfrentará a duras selecciones en lo que podrá ser su última participación en una Copa del Mundo del 2026.
El sorteo del Mundial 2026 se realizó y la selección de Portugal conoció a los rivales que tendrá al frente en la competición. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo se verá las caras con la selección de Colombia, Uzbekistán y el ganador del playoff internacional que está entre: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo. Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer Cristiano Ronaldo, ya que es muy probable que sea la última vez que dispute esta competición.
Grupo de Portugal
Se confirmó que la selección de Portugal integrará el grupo "K" y tendrá a los siguientes rivales:
- Portugal
- Ganador Play off internacional (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
- Uzbekistán
- Colombia
Grupos del Mundial 2026
A continuación, revisa cómo quedaron conformados los grupos del Mundial 2026.
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D ( Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte).
- Grupo B: Canadá, ganador del playoff A (Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte), Qatar, Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Surinam/Irak), Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá