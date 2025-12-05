HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Deportes

Grupos del Mundial 2026: partidos, horarios y fixture de la Copa del Mundo FIFA de Estados Unidos, México y Canadá

El sorteo del Mundial 2026, que contará por primera vez con 48 participantes, tiene lugar en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C. (Estados Unidos). Revisa el formato y los grupos del evento.

Esta será la primera vez que una Copa del Mundo se dispute en tres países distintos. Foto: FIFA
Esta será la primera vez que una Copa del Mundo se dispute en tres países distintos. Foto: FIFA

En breve se dará inicio al sorteo del Mundial 2026 en vivo. Hoy, viernes 5 de diciembre, se conocerá la conformación de los grupos para la inédita Copa del Mundo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Existe mucha expectativa por conocer el destino de selecciones como Argentina, Portugal, Colombia, España y Brasil.

Grupos del Mundial 2026

Al tener una mayor cantidad de participantes, esta edición del Mundial contará con 12 grupos en su primera fase.

  • Grupo A:
  • Grupo B:
  • Grupo C:
  • Grupo D:
  • Grupo E:
  • Grupo F:
  • Grupo G:
  • Grupo H:
  • Grupo I:
  • Grupo J:
  • Grupo K:
  • Grupo L:

¿En qué canal ver el sorteo del Mundial 2026?

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 estará a cargo de América TV. Sin embargo, es importante precisar que dicha casa televisiva no lo pasará por cable, puesto que lo harán por medio de su plataforma América TVGO.

¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

De acuerdo a lo estipulado por la FIFA, los países clasificados se dividirán en doce grupos de 4 cada uno. Para su instancia final, avanzarán los 2 primeros de cada zona y los 8 mejores terceros; así se podrá conformar las llaves de los dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final.

Clasificados al Mundial 2026

  • Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita
  • Concacaf: Panamá, Curazao, Haití, Estados Unidos, Canadá, México
  • Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay.
  • África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal y Arabia Saudita.
  • Europa: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia.
