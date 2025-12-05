HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Deportes

Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales, fixture y próximos partidos de la selección de Lionel Messi

La campeona mundial defenderá su título, en el último campeonato de Lionel Messi, en un Grupo J que no debería complicar tanto por el nivel de los rivales

Argentina va por la gloria absoluta en la Copa Mundial 2026. Foto: Lr/Olé
Argentina va por la gloria absoluta en la Copa Mundial 2026. Foto: Lr/Olé

La selección argentina ya conoce a sus rivales por la primera fase de la Copa Mundial 2026. El histórico torneo tendrá 48 equipos y sedes compartidas. La Albiceleste parte como favorita luego de pasearse en las Eliminatorias Sudamericanas y ahora buscarán repetir el plato como la edición 2022. El equipo comandado por Lionel Scaloni tendrá en sus filas puras figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

El cuadro argentino conoció a sus rivales y no tuvo mala suerte, ya que en la previa les tocó un Grupo J bastante accesible. No obstante, los equipos se agrandan en los mundiales e intentarán acabar con la hegemonía albiceleste. El partido más complicado será contra Argelia.

lr.pe

¿Quiénes integran el Grupo J en el Mundial 2026?

Argentina se medirá contra Austria, Argelia y Jordania por el Grupo J de la Copa Mundial 2026. La campeona mundial tiene la posibilidad de pasar como primero, segundo e incluso como mejor tercero. Lo más probable es que la 'Albiceleste' sea el líder del grupo.

  • Argentina
  • Austria
  • Argelia
  • Jordania

¿Cómo quedó la Fase de Grupos en el Mundial 2026?

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D ( Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B: Canadá, ganador del playoff A (Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte), Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania), Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2 (Bolivia vs Surinam/Irak), Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica/Congo) Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

