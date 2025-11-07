Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

Vuelve la selección peruana a disputar un nuevo amistoso por la fecha FIFA, este miércoles 12 de noviembre, contra Rusia, en el estadio Gazprom Arena, San Petersburgo. Este partido se presenta atractivo para todos los peruanos, puesto que 'Los Osos Tricolor' se considera un gran rival; no obstante, lo que más llama la atención son las nuevas novedades que podría incluir Manuel Barreto en el once titular.

En esta nueva convocatoria, la 'Muñeca' decidió apostar por seis novedades: Jhonny Vidales, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Yordy Reyna y Piero Quispe, además de cinco sparrings: César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti. Cabe señalar que el encuentro se podrá seguir vía señal de ATV y Movistar Deportes, además, tendrás la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

El encuentro se jugará desde las 12.00 p.m. (hora peruana) este miércoles 12 de noviembre. A continuación la lista para otros países.

Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay: 2.00 p.m.

Brasil: 2.00 p.m.

Bolivia / Venezuela: 1.00 p.m.

Ecuador / Colombia: 12.00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Rusia?

El encuentro se podrá ver por la señal de ATV y también estará disponible vía Movistar Deportes. Además, en La República Deportes te mantendremos informado con todo lo relacionado al partido, incluyendo el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle.

Lista de convocados de la selección peruana