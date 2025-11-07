Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo
Manuel Barreto incluyó seis novedades en la convocatoria, entre ellas Jhonny Vidales, Fabio Gruber y Piero Quispe, quienes podrían tener minutos en el partido frente a Rusia.
- Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto
- Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos
Vuelve la selección peruana a disputar un nuevo amistoso por la fecha FIFA, este miércoles 12 de noviembre, contra Rusia, en el estadio Gazprom Arena, San Petersburgo. Este partido se presenta atractivo para todos los peruanos, puesto que 'Los Osos Tricolor' se considera un gran rival; no obstante, lo que más llama la atención son las nuevas novedades que podría incluir Manuel Barreto en el once titular.
En esta nueva convocatoria, la 'Muñeca' decidió apostar por seis novedades: Jhonny Vidales, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Yordy Reyna y Piero Quispe, además de cinco sparrings: César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti. Cabe señalar que el encuentro se podrá seguir vía señal de ATV y Movistar Deportes, además, tendrás la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.
PUEDES VER: La otra historia de los Pizarro: Diego, el hermano del ‘Bombardero’ que dejó Europa por la Liga 1 y hoy está sin equipo
¿A qué hora juega Perú vs Rusia?
El encuentro se jugará desde las 12.00 p.m. (hora peruana) este miércoles 12 de noviembre. A continuación la lista para otros países.
- Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay: 2.00 p.m.
- Brasil: 2.00 p.m.
- Bolivia / Venezuela: 1.00 p.m.
- Ecuador / Colombia: 12.00 p.m.
¿Dónde ver el Perú vs Rusia?
El encuentro se podrá ver por la señal de ATV y también estará disponible vía Movistar Deportes. Además, en La República Deportes te mantendremos informado con todo lo relacionado al partido, incluyendo el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle.
PUEDES VER: Manuel Barreto se rinde ante el compromiso de Fabio Gruber con la selección peruana: “Estuvo semanas haciendo trámites para sacar su DNI”
Lista de convocados de la selección peruana
- Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
- Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
- Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
- Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales.