HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Deportes

Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

Manuel Barreto incluyó seis novedades en la convocatoria, entre ellas Jhonny Vidales, Fabio Gruber y Piero Quispe, quienes podrían tener minutos en el partido frente a Rusia.

Perú vs Rusia este miércoles 12. Foto: composición LR/difusión
Perú vs Rusia este miércoles 12. Foto: composición LR/difusión

Vuelve la selección peruana a disputar un nuevo amistoso por la fecha FIFA, este miércoles 12 de noviembre, contra Rusia, en el estadio Gazprom Arena, San Petersburgo. Este partido se presenta atractivo para todos los peruanos, puesto que 'Los Osos Tricolor' se considera un gran rival; no obstante, lo que más llama la atención son las nuevas novedades que podría incluir Manuel Barreto en el once titular.

En esta nueva convocatoria, la 'Muñeca' decidió apostar por seis novedades: Jhonny Vidales, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Yordy Reyna y Piero Quispe, además de cinco sparrings: César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti. Cabe señalar que el encuentro se podrá seguir vía señal de ATV y Movistar Deportes, además, tendrás la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes.

PUEDES VER: La otra historia de los Pizarro: Diego, el hermano del ‘Bombardero’ que dejó Europa por la Liga 1 y hoy está sin equipo

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

El encuentro se jugará desde las 12.00 p.m. (hora peruana) este miércoles 12 de noviembre. A continuación la lista para otros países.

  • Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay: 2.00 p.m.
  • Brasil: 2.00 p.m.
  • Bolivia / Venezuela: 1.00 p.m.
  • Ecuador / Colombia: 12.00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Rusia?

El encuentro se podrá ver por la señal de ATV y también estará disponible vía Movistar Deportes. Además, en La República Deportes te mantendremos informado con todo lo relacionado al partido, incluyendo el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle.

PUEDES VER: Manuel Barreto se rinde ante el compromiso de Fabio Gruber con la selección peruana: “Estuvo semanas haciendo trámites para sacar su DNI”

lr.pe

Lista de convocados de la selección peruana

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
  • Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales.
Notas relacionadas
Manuel Barreto reveló la verdadera razón de la ausencia de Luis Ramos en convocatoria de Perú: "Han salido trascendidos"

Manuel Barreto reveló la verdadera razón de la ausencia de Luis Ramos en convocatoria de Perú: "Han salido trascendidos"

LEER MÁS
Manuel Barreto explica los 2 motivos de la no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos en Rusia: "Necesitamos volver"

Manuel Barreto explica los 2 motivos de la no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos en Rusia: "Necesitamos volver"

LEER MÁS
Carlos Cabello, novedad en la convocatoria de Perú, recordó sus indisciplinas en Sporting Cristal: "Hoy me porto como profesional"

Carlos Cabello, novedad en la convocatoria de Perú, recordó sus indisciplinas en Sporting Cristal: "Hoy me porto como profesional"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY por la penúltima fecha del Torneo Clausura?

¿Cómo ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY por la penúltima fecha del Torneo Clausura?

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Con gol agónico de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Cienciano y aseguró su clasificación a playoffs

Con gol agónico de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Cienciano y aseguró su clasificación a playoffs

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
La otra historia de los Pizarro: Diego, el hermano del ‘Bombardero’ que dejó Europa por la Liga 1 y hoy está sin equipo

La otra historia de los Pizarro: Diego, el hermano del ‘Bombardero’ que dejó Europa por la Liga 1 y hoy está sin equipo

LEER MÁS
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025