HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Deportes

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Andrés Iniesta, campeón del mundo con España, es investigado junto a otros personajes luego de que se incumplieran con una serie de eventos que contaban con el respaldo de su empresa NSN Barcelona.

Andrés Iniesta es investigado por la Fiscalía Peruana. Foto: composición LR/ difusión
Andrés Iniesta es investigado por la Fiscalía Peruana. Foto: composición LR/ difusión

La Fiscalía investigará al exfutbolista Andrés Iniesta, quien es recordado por su paso por Barcelona y el título mundial que logró con la selección de España en 2010. El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal por la presunta comisión del delito de estafa agravada que involucra a la empresa NSN Barcelona, la cual es propiedad del exvolante.

De acuerdo al escrito, la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos invirtieron alrededor de 600.000 dólares para la realización de una serie de eventos deportivos y artísticos que contaban con el respaldo de NSN Sudamérica (filial de la empresa del histórico exjugador catalán). Los denunciados son Andrés Iniesta, Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor.

PUEDES VER: Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

lr.pe

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú

"Los hechos que se detallaran a continuación involucran a Andrés Iniesta, quien es una figura de reconocimiento internacional por sus logros obtenidos en el fútbol profesional como exjugador del Club Barcelona de España y por haber sido excampeón mundial con la selección de España, que valiéndose de este prestigio autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica para que actuara como filial de su empresa NSN Barcelona en todo Sudamérica; sin embargo, solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar (...)", se detalla en el documento.

Los eventos mencionados en la investigación son el UPA UPA Fest, un amistoso internacional entre Cienciano y Nacional de Quito, el K-Pop Music Fest y un partido de leyendas entre Perú y España; sin embargo, solo el primero de estos llegó a realizarse, y con perdidas considerables.

Después de lo acontecido, NSN Sudamérica, encargada de la producción ejecutiva y ejecución del presupuesto, no rindió cuentas sobre los gastos ni se devolvió la inversión. Además, en junio del 2024 la empresa se declaró en quiebra y fue sometida a un proceso de liquidación.

Carpeta fiscal de la investigación a Andrés Iniesta. Foto: Difusión.

Carpeta fiscal de la investigación a Andrés Iniesta. Foto: Difusión.

PUEDES VER: Lionel Messi habló sobre el tiempo que le queda en el fútbol y reveló cómo planea incursionar en el sector empresarial: 'Estoy arrancando en esto''

lr.pe

Empresarios peruanos habrían sido estafados por empresa de Andrés Iniesta

En otra parte de la carpeta fiscal se señala que los denunciados convencieron a Ivan Petrozzi para invertir 35.000 dólares en el amistoso internacional que disputaron los clubes Barcelona SC de Ecuador y Sporting Cristal en Miami en el 2023. Como sucedió anteriormente, su inversión no fue devuelta.

Juan Manuel Vargas Alva (15.000 dólares) y Jorge Alberto Yáñez Giles (14.850 dólares) también desembolsaron una cuantiosa suma de dinero en el marcado del evento deportivo que tuvo lugar en Estados Unidos; sus inversiones tampoco fueron retornadas.

Notas relacionadas
Brujas de Bélgica le hizo un partidazo al FC Barcelona y estuvo cerca de ganarle. Igualaron 3-3 por Champions League

Brujas de Bélgica le hizo un partidazo al FC Barcelona y estuvo cerca de ganarle. Igualaron 3-3 por Champions League

LEER MÁS
Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

LEER MÁS
Lamine Yamal anuncia el fin de su relación con Nicki Nicole y se defiende de acusaciones: "No fui infiel"

Lamine Yamal anuncia el fin de su relación con Nicki Nicole y se defiende de acusaciones: "No fui infiel"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

LEER MÁS
¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

LEER MÁS
Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Voleibolista peruana Zoila La Rosa recibió emotiva propuesta de matrimonio durante un partido en Francia

Voleibolista peruana Zoila La Rosa recibió emotiva propuesta de matrimonio durante un partido en Francia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Deportes

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025