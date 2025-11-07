HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Carlos Cabello, novedad en la convocatoria de Perú, recordó sus indisciplinas en Sporting Cristal: "Hoy me porto como profesional"

El lateral de ADT, quien es una de las sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana, reflexionó acerca de cómo ha manejado su carrera en los últimos años.

Carlos Cabello juega en ADT desde 2025. Foto: Instagram
Una de las novedades en la última lista de convocados de la selección peruana es el lateral Carlos Cabello. A sus 28 años, el futbolista de ADT fue llamado por primera vez al combinado adulto de la Blanquirroja, una oportunidad que aseguró estar esperando desde hace mucho. Así como expresó su alegría por haber sido considerado para esta fecha FIFA, el jugador reflexionó acerca de los errores cometidos en su carrera.

En entrevista para el canal L1 Max, Cabello recordó cómo hace algunos años sus malas decisiones e indisciplinas le costaron el puesto en Sporting Cristal. Hoy en día, asegura haber enmendado sus errores al adoptar una actitud más acorde a la de un jugador profesional.

Carlos Cabello sobre su paso por Cristal: "No tenía buena cabeza"

"Cuando era joven cometí muchos errores, muchas indisciplinas. Por eso salí de Cristal. Llegué en un gran momento, pero no tenía una buena cabeza. Pasé de Cantolao a Cristal, que era un gran paso para mí, y por no tener un buen entorno me volví loco. Cometí indisciplinas que me llevaron a salir del club", comentó el chalaco.

"En Trujillo (con César Vallejo), también hice algunas cosas mal, pero luego, tras tener dos hijos, me mentalicé, me enfoqué y dejé muchas cosas atrás. Hoy por hoy me porto como un jugador profesional", sostuvo el defensor.

¿Cómo le fue a Carlos Cabello en Sporting Cristal?

Durante su breve paso por el cuadro rimense, en la temporada 2020, Carlos Cabello apenas jugó 16 partidos en todo el año: 15 por la Liga 1 y uno por Copa Libertadores. No marcó goles ni dio asistencias, recibió tres tarjetas amarillas y una roja y salió cedido a préstamo una vez terminado el torneo, como campeón nacional.

¿Qué dijo Carlos Cabello tras ser convocado a la selección peruana?

Aunque llegó a formar parte de las categorías sub-20 y sub-23 de la selección peruana, Cabello no había tenido la chance de integrar el equipo mayor. Según reveló, su convocatoria se dio gracias al buen 2025 que viene cumpliendo con el cuadro de Tarma, desempeño que no pasó desapercibido para Barreto.

"Manuel Barreto había visto mis números, que había tenido un gran año. Hablamos un poco y me dijo que estaban decidiendo y que podría estar. Finalmente se consolidó la convocatoria. No hemos hablado mucho de fútbol todavía, más fue sobre cómo me sentía. Luego de la práctica, cuando llegué a mi casa, me llamaron de la FPF. Hablé con el profesor Melgarejo (técnico de ADT), me felicitó y todos en el club estuvieron muy felices por mí", contó.

