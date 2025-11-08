HOYSuscripcion LR Focus

ONPE elimina candidatura de Martín Vizcarra y queda fuera de las elecciones 2026
Deportes

La selección peruana sumó su segundo día de trabajos en la Videna y en horas de la tarde partió con destino a Rusia

Elenco dirigido interinamente por Manuel Barreto enfrentará los locales y a Chile en amistoso.

Selección peruana trabajó en la Videna.
Selección peruana trabajó en la Videna. | FPF

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se han tomado muy en serio el cambio generacional pensando en el proceso mundialista para el 2030. La selección peruana disputará en esta fecha FIFA de noviembre dos amistosos ante Rusia y Chile en Europa. El primero de ellos será el miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m. (hora peruana) en el Gazprom Arena de San Petersburgo contra los locales. Y cerrará contra “La Roja” el martes 18 desde las 11:00 a.m. en el Stadion Fisht de Sochi.

Estos serán los últimos compromisos que dirija Manuel Barreto, ya que en diciembre próximo se anunciará el nuevo técnico que dirija las riendas de una selección que trae nuevos nombres tal y como sucedió en octubre último.

En este llamado destaca la presencia de Pedro Gallese, quien a sus 35 años disputará su última Eliminatoria y será el referente y capitán. Marcos López es otro de los nombres que tendrá la misión de aconsejar y guiar a los más jóvenes. Pero el jugador que más llamó la atención fue Fabio Gruber, defensor y capitán del Nuremberg de Alemania de la Bundesliga 2.

El zaguero de 23 años se reunirá con sus compañeros que ayer en horas de la tarde viajaron con destino a Rusia en un vuelo que durará casi dos días. El ‘equipo de todos’ primero hará una escala en París y otra en Estambul, para finalmente aterrizar en suelo ruso.

Una de las fortalezas de Gruber, quien habla bien el español y cuya madre es peruana, es que aporta mucho en el juego aéreo ya sea defendiendo o atacando. A lo largo de su carrera lleva 9 goles, una cifra nada despreciable y la cual espera ampliar si tiene minutos en esta fecha FIFA.

“Es un chico joven que viene haciendo las cosas muy bien en la Bundesliga 2. Seguramente va a tener minutos, veremos en qué partido”, adelantó Barreto, dejando abierta la posibilidad de su debut con la “bicolor”.

En lo que respecta a los trabajos de ayer realizados en la Videna, las novedades fueron las incorporaciones de los jugadores de Sporting Cristal como Martín Távara, Jesús Pretell, Diego Enríquez y Miguel Araujo. Junto a ellos llegaron los de Universitario de Deportes, que la noche del último viernes celebraron la obtención del tricampeonato en el estadio Monumental. César Inga, Jesús Castillo, Jairo Concha y Alex Valera se pusieron a las órdenes de Barreto.

