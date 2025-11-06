HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Manuel Barreto y sus nuevos 'proyectos' en la selección peruana: los sparring que participarán en la gira por Rusia

Manuel Barreto sorprendió al incluir a cinco futbolistas como sparrings, dos de ellos provenientes de Italia y Alemania, y tres pertenecientes a la liga local.

Manuel Barrerto sorprende al convocar a Philipp Eisele y Francesco Andrealli. Foto: composición LR/difusión
Manuel Barrerto sorprende al convocar a Philipp Eisele y Francesco Andrealli. Foto: composición LR/difusión

Acaba de salir la nueva convocatoria de la selección peruana para la gira en Rusia, con miras a la próxima generación que formará parte del cambio generacional de la Bicolor. Manuel Barreto llamó a 28 jugadores, entre los cuales destacan varios futbolistas de la Liga 1 que buscarán ganarse un lugar en el equipo.

No obstante, lo que más llamó la atención fueron los cinco sparrings convocados por la ‘Muñeca’ para concentrar y entrenar junto al plantel principal. Entre ellos destacan Philipp Esiele, del Eintracht Frankfurt, y Francesco Andrealli, del Como 1907.

PUEDES VER: Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

lr.pe

¿Quiénes son los sparring en la lista de convocados de Perú?

Esta es la lista de los cinco nuevos jugadores que se suman a la selección peruana para ser parte del proceso que se realizará en la Bicolor, no obstante, cabe señalar que cada uno de estos jugadores de demostrar un gran nivel podría terminar en la lista final.

  • César Bautista - Portero - Sporting Cristal
  • Philipp Eisele - Defensa - Eintracht Frankfurt
  • Rafael Guzmán - Defensa- Universitario
  • Francesco Andrealli - Mediocampaista- Como 1907
  • Jair Morreti - Delantero- Sporting Cristal

Lista de convocados de la selección peruana

La convocatoria de Barreto incluye nuevos rostros y jugadores jóvenes, con el objetivo de formar una base sólida de cara a las próximas Eliminatorias.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
  • Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales
Notas relacionadas
Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera

Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera

LEER MÁS
Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: "Hay personas que le mintieron al país"

Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: "Hay personas que le mintieron al país"

LEER MÁS
Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

LEER MÁS
¡Con Piero Quispe y Fabio Gruber! Las 6 sorpresas de Manuel Barreto en la selección peruana para jugar contra Rusia y Chile

¡Con Piero Quispe y Fabio Gruber! Las 6 sorpresas de Manuel Barreto en la selección peruana para jugar contra Rusia y Chile

LEER MÁS
Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

LEER MÁS
Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

LEER MÁS
Álex Valera remece las redes al cambiar de look como Ronaldo Nazário tras tricampeonato de Universitario: "Porque las promesas se cumplen"

Álex Valera remece las redes al cambiar de look como Ronaldo Nazário tras tricampeonato de Universitario: "Porque las promesas se cumplen"

LEER MÁS
Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

Deportes

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025