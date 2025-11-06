Acaba de salir la nueva convocatoria de la selección peruana para la gira en Rusia, con miras a la próxima generación que formará parte del cambio generacional de la Bicolor. Manuel Barreto llamó a 28 jugadores, entre los cuales destacan varios futbolistas de la Liga 1 que buscarán ganarse un lugar en el equipo.

No obstante, lo que más llamó la atención fueron los cinco sparrings convocados por la ‘Muñeca’ para concentrar y entrenar junto al plantel principal. Entre ellos destacan Philipp Esiele, del Eintracht Frankfurt, y Francesco Andrealli, del Como 1907.

¿Quiénes son los sparring en la lista de convocados de Perú?

Esta es la lista de los cinco nuevos jugadores que se suman a la selección peruana para ser parte del proceso que se realizará en la Bicolor, no obstante, cabe señalar que cada uno de estos jugadores de demostrar un gran nivel podría terminar en la lista final.

César Bautista - Portero - Sporting Cristal

Philipp Eisele - Defensa - Eintracht Frankfurt

Rafael Guzmán - Defensa- Universitario

Francesco Andrealli - Mediocampaista- Como 1907

Jair Morreti - Delantero- Sporting Cristal

Lista de convocados de la selección peruana

La convocatoria de Barreto incluye nuevos rostros y jugadores jóvenes, con el objetivo de formar una base sólida de cara a las próximas Eliminatorias.