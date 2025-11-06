Manuel Barreto y sus nuevos 'proyectos' en la selección peruana: los sparring que participarán en la gira por Rusia
Manuel Barreto sorprendió al incluir a cinco futbolistas como sparrings, dos de ellos provenientes de Italia y Alemania, y tres pertenecientes a la liga local.
- Con doblete de Paolo Guerrero, Alianza Lima venció a Los Chankas y se aferra al segundo lugar del acumulado
- Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera
Acaba de salir la nueva convocatoria de la selección peruana para la gira en Rusia, con miras a la próxima generación que formará parte del cambio generacional de la Bicolor. Manuel Barreto llamó a 28 jugadores, entre los cuales destacan varios futbolistas de la Liga 1 que buscarán ganarse un lugar en el equipo.
No obstante, lo que más llamó la atención fueron los cinco sparrings convocados por la ‘Muñeca’ para concentrar y entrenar junto al plantel principal. Entre ellos destacan Philipp Esiele, del Eintracht Frankfurt, y Francesco Andrealli, del Como 1907.
PUEDES VER: Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile
¿Quiénes son los sparring en la lista de convocados de Perú?
Esta es la lista de los cinco nuevos jugadores que se suman a la selección peruana para ser parte del proceso que se realizará en la Bicolor, no obstante, cabe señalar que cada uno de estos jugadores de demostrar un gran nivel podría terminar en la lista final.
- César Bautista - Portero - Sporting Cristal
- Philipp Eisele - Defensa - Eintracht Frankfurt
- Rafael Guzmán - Defensa- Universitario
- Francesco Andrealli - Mediocampaista- Como 1907
- Jair Morreti - Delantero- Sporting Cristal
Lista de convocados de la selección peruana
La convocatoria de Barreto incluye nuevos rostros y jugadores jóvenes, con el objetivo de formar una base sólida de cara a las próximas Eliminatorias.
- Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
- Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
- Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
- Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales