Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Manuel Barreto reveló la verdadera razón de la ausencia de Luis Ramos en convocatoria de Perú: "Han salido trascendidos"

En conferencia de prensa, el entrenador interino de la selección peruana fue consultado por la inesperada ausencia del delantero Luis Ramos para los amistosos de este mes de noviembre ante Rusia y Chile.

Luis Ramos llevó el dorsal '9' en Perú en el amistoso pasado ante Chile. Foto: composición LR/difusión
Luis Ramos llevó el dorsal '9' en Perú en el amistoso pasado ante Chile. Foto: composición LR/difusión

El último jueves 6 de noviembre, se anunció la convocatoria en la selección peruana para los amistosos de noviembre frente a Rusia y Chile. En la nómina, una ausencia destacada es la de Luis Ramos. El delantero nacional, que actualmente milita en América de Cali, fue considerado en la anterior convocatoria para jugar contra la Roja e incluso fue titular. Sin embargo, ahora no fue llamado. En rueda de prensa, el técnico Manuel Barreto explicó que la ausencia del atacante responde a un tema de logística.

La popular 'Muñeca' destacó el compromiso que tiene Ramos con la Bicolor, despejando así algún rompimiento en la relación entre ambas partes, y argumentó que no fue convocado porque de darse su llamado, estaría llegando el mismo día del primer amistoso.

Manuel Barreto explicó ausencia de Manuel Barreto en convocatoria

"Con respecto a Luis Ramos, sí es importante porque han salido unos trascendidos que no se ajustan a la realidad. Luis está totalmente comprometido con su selección, con las ganas de venir, de ser partícipe, incluso sabiendo que la logística en su caso es compleja porque llegaría el mismo día del primer partido", argumentó Barreto, quien solo estará al mando de la Blanquirroja hasta fin de año.

El también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF remarcó que la decisión es netamente técnica a partir de la situación que enfrentaría Ramos. Además, aseguró que será un periodo para poder analizar otros perfiles.

"Entonces, ha sido una decisión nuestra técnica a raíz de eso, de poder también ver otras opciones y analizar y evaluar entendiendo también el proceso de transición en el que estamos. Pasa por ahí el tema", sentenció.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú contra Rusia?

El primer encuentro del equipo de todos será ante Rusia este miércoles 12 de noviembre desde las 12.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Gazprom Arena, San Petersburgo.

