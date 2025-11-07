Arranca una nueva era. Manuel Barreto sorprendió a todos los hinchas de la selección peruana con una renovada lista de convocados para enfrentar a Rusia y Chile por los amistosos internacionales. El técnico interino será el encargado de iniciar un largo proceso para volver a clasificar al próximo Mundial. Sin duda, las Eliminatorias 2025 fueron el punto de quiebre por los malos resultados que golpeó al equipo nacional.

Por este motivo, Barreto quiere empezar desde cero y dejó fuera de la nomina a históricos jugadores como Paolo Guerrero, Christian Cueva, André Carrillo y Edison Flores. Justamente, el exentrenador de Sporting Cristal rompió su silencio y explicó los verdaderos motivos sobre la ausencia del histórico capitán

PUEDES VER: Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

¿Por qué Manuel Barreto no convocó a Paolo Guerrero para los amistosos de la selección peruana?

El joven entrenador no pudo evitar las criticas por la ausencia de Paolo Guerrero ante Rusia y Chile. "Respeto y admiración absoluta. Me ha tocado compartir Selección con él, estar juntos en un Preolímpico Sub 20 y ver lo profesional que es. Paolo es un ejemplo total igual que Pedro Gallese, ya que ambos tienen mucha experiencia", enfatizó Manuel Barreto en conferencia de prensa.

"Nosotros necesitamos volver a incrementar ese volumen de jugadores con proyección y que tenga posibilidades de jugar en el extranjero como lo hizo Guerrero. "Perú, en estos momentos de transición, necesita sumar una buena cantidad de jugadores para poder estar en mejores condiciones de cara al 2027. El próximo partido de Perú oficial es en el 2027, y si no lo comenzamos a trabajar ahora, estamos perdidos", reveló, el técnico nacional.

Lista oficial de convocados de la selección peruana

Estos son los jugadores convocados para los amistosos y última fecha FIFA del año. César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti acompañarán al equipo como sparrings.

Arqueros : Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero

: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero Defensas : Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López

: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabrio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López Mediocampistas : Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello

: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales.









