¡Con Piero Quispe y Fabio Gruber! Las 6 sorpresas de Manuel Barreto en la selección peruana para jugar contra Rusia y Chile
El técnico interino Manuel Barreto anunció la lista de 28 jugadores convocados para los amistosos contra Rusia y Chile para este mes. En la nómina figuran 6 sorpresas.
Este jueves 6 de noviembre, la Bicolor anunció la lista de convocados en la selección peruana para los amistosos de este mes. La Bicolor se medirá ante Rusia y Chile, con quien se enfrentó en octubre, en tierras rusas.
El entrenador interino del equipo de todos ha incluido en esta nueva nómina a 6 sorpresas: Jhonny Vidales, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Yordy Reyna y Piero Quispe.
Lista de convocados de Perú para jugar contra Rusia y Chile
Son 28 jugadores los convocados por Manuel Barreto para estos nuevos amistosos. Cabe precisar que en la nómina aparecen 5 sparrings: César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti.
- Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
- Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
- Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
- Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales.