Son 28 jugadores los llamados por Manuel Barreto para estos nuevos amistosos. Foto: composición LR

Este jueves 6 de noviembre, la Bicolor anunció la lista de convocados en la selección peruana para los amistosos de este mes. La Bicolor se medirá ante Rusia y Chile, con quien se enfrentó en octubre, en tierras rusas.

El entrenador interino del equipo de todos ha incluido en esta nueva nómina a 6 sorpresas: Jhonny Vidales, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Yordy Reyna y Piero Quispe.

Lista de convocados de Perú para jugar contra Rusia y Chile

Son 28 jugadores los convocados por Manuel Barreto para estos nuevos amistosos. Cabe precisar que en la nómina aparecen 5 sparrings: César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti.