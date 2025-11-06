HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

¡Con Piero Quispe y Fabio Gruber! Las 6 sorpresas de Manuel Barreto en la selección peruana para jugar contra Rusia y Chile

El técnico interino Manuel Barreto anunció la lista de 28 jugadores convocados para los amistosos contra Rusia y Chile para este mes. En la nómina figuran 6 sorpresas.

Son 28 jugadores los llamados por Manuel Barreto para estos nuevos amistosos. Foto: composición LR
Son 28 jugadores los llamados por Manuel Barreto para estos nuevos amistosos. Foto: composición LR

Este jueves 6 de noviembre, la Bicolor anunció la lista de convocados en la selección peruana para los amistosos de este mes. La Bicolor se medirá ante Rusia y Chile, con quien se enfrentó en octubre, en tierras rusas.

El entrenador interino del equipo de todos ha incluido en esta nueva nómina a 6 sorpresas: Jhonny Vidales, Carlos Cabello, Fabio Gruber, Adrián Ugarriza, Yordy Reyna y Piero Quispe.

Lista de convocados de Perú para jugar contra Rusia y Chile

Son 28 jugadores los convocados por Manuel Barreto para estos nuevos amistosos. Cabe precisar que en la nómina aparecen 5 sparrings: César Bautista, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Francesco Andrealli y Jair Moretti.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
  • Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales.
larepublica.pe
Notas relacionadas
Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera

Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera

LEER MÁS
Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: "Hay personas que le mintieron al país"

Agustín Lozano responde a Ricardo Gareca sobre su salida de la selección peruana: "Hay personas que le mintieron al país"

LEER MÁS
Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

Miguel Trauco contundente sobre penal de Álex Valera ante Australia: "Nunca más dejo que tomen mi responsabilidad"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: lista oficial para enfrentar a Rusia y Chile

LEER MÁS
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en la fecha 18

Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 en la fecha 18

LEER MÁS
Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

LEER MÁS
Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

Álvaro Barco admite que no quedó conforme con actuación de Universitario en Copa Libertadores: "Me dejó un sabor muy amargo"

LEER MÁS
Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

Reimond Manco sobre Christian Cueva a Universitario: "Si las puertas de la 'U' ya estaban abiertas, Barco las abrió más"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

Deportes

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Convocados de selección peruana para los amistosos de noviembre: posible lista con Jairo Vélez y Álex Valera

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025