La selección peruana ya tenía todo listo para viajar a Rusia y disputar sus partidos amistosos; sin embargo, debido a problemas con la aerolínea, la Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado informando que se están realizando las gestiones correspondientes y que se contempla la posibilidad de reprogramar o aplazar los encuentros frente a Rusia y Chile.

En el comunicado, se explica que "por causas directamente imputables a la línea aérea Air France, que canceló unilateralmente el vuelo AF 501 del 08 de noviembre, la Selección Peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima", es por esta razón, que la Bicolor perdería días de entrenamiento por lo que obliga el comando técnico a replantear la planificación del trabajo realizado.

FPF emite comunicado de última hora informando que podría reprogramar los partidos contra Rusia y Chile

Comunicado de la FPF

"Es importante mencionar que debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento debido al contratiempo y nuevos itinerarios, lo que también obliga al comando técnico a replantear la planificación del trabajo deportivo".

"En este momento, se vienen realizando gestiones de alto nivel, con los costes que esto implica, para cumplir con las presentaciones en Rusia. Esta situación de fuerza mayor obliga a la FPF a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia; no obstante, se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas", se puede leer en el comunicado.

¿Cuándo juega Perú vs Rusia?

El encuentro está programado para jugar este miércoles 12 y se podrá seguir desde las 12.00 p.m. (hora peruana).