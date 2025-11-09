HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

FPF contempla reprogramar partidos contra Rusia y Chile por problemas con su vuelo: "El equipo perderá 2 días de entrenamiento"

A través de un comunicado, la selección peruana informó que, tras los contratiempos presentados en su viaje a Rusia, se está evaluando la posibilidad de reprogramar o aplazar sus dos partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA.

La selección peruana tiene previsto jugar su primer amistoso en Rusia el miércoles 12 de noviembre. Foto: FPF
La selección peruana tiene previsto jugar su primer amistoso en Rusia el miércoles 12 de noviembre. Foto: FPF

La selección peruana ya tenía todo listo para viajar a Rusia y disputar sus partidos amistosos; sin embargo, debido a problemas con la aerolínea, la Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado informando que se están realizando las gestiones correspondientes y que se contempla la posibilidad de reprogramar o aplazar los encuentros frente a Rusia y Chile.

En el comunicado, se explica que "por causas directamente imputables a la línea aérea Air France, que canceló unilateralmente el vuelo AF 501 del 08 de noviembre, la Selección Peruana ha tenido que quedarse un día más en la ciudad de Lima", es por esta razón, que la Bicolor perdería días de entrenamiento por lo que obliga el comando técnico a replantear la planificación del trabajo realizado.

FPF emite comunicado de última hora informando que podría reprogramar los partidos contra Rusia y Chile

Comunicado de la FPF

Comunicado de la FPF

"Es importante mencionar que debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento debido al contratiempo y nuevos itinerarios, lo que también obliga al comando técnico a replantear la planificación del trabajo deportivo".

"En este momento, se vienen realizando gestiones de alto nivel, con los costes que esto implica, para cumplir con las presentaciones en Rusia. Esta situación de fuerza mayor obliga a la FPF a informar que agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia; no obstante, se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas", se puede leer en el comunicado.

¿Cuándo juega Perú vs Rusia?

El encuentro está programado para jugar este miércoles 12 y se podrá seguir desde las 12.00 p.m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Manuel Barreto explica los 2 motivos de la no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos en Rusia: "Necesitamos volver"

Manuel Barreto explica los 2 motivos de la no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos en Rusia: "Necesitamos volver"

LEER MÁS
Selección peruana en problemas: reprograman viaje a Rusia para disputar los partidos amistosos

Selección peruana en problemas: reprograman viaje a Rusia para disputar los partidos amistosos

LEER MÁS
La selección peruana sumó su segundo día de trabajos en la Videna y en horas de la tarde partió con destino a Rusia

La selección peruana sumó su segundo día de trabajos en la Videna y en horas de la tarde partió con destino a Rusia

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
VER Universitario vs Alianza Lima HOY: transmisión de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina

VER Universitario vs Alianza Lima HOY: transmisión de la final del Torneo Clausura en la Liga Femenina

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Deportes

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025