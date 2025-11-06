HOYSuscripcion LR Focus

Revelan la razón por la que Oliver Sonne no fue convocado en Perú para amistosos contra Rusia y Chile: "Pidió no estar"

Tras conocerse la lista de convocados de Manuel Barreto en Perú, se conoció la complicada situación que enfrenta Oliver Sonne y por la cual no estará para estos amistosos de noviembre.

Oliver Sonne juega actualmente en la Premier League de Inglaterra. Foto: AFP
Oliver Sonne juega actualmente en la Premier League de Inglaterra. Foto: AFP

Este jueves 6 de noviembre, se conoció la lista de convocados de la selección peruana para los próximos partidos amistosos ante Rusia y Chile. En la nómina de Manuel Barreto, uno de los grandes ausentes es Oliver Sonne, quien tampoco estuvo en la fecha FIFA de octubre para el duelo ante La Roja en Santiago. En esta ocasión, el jugador de Burnley FC pidió no estar debido a que posee la ciudadanía danesa y actualmente hay un conflicto bélico entre Dinamarca y Rusia.

La información buen brindada por la periodista Andrea Closa en la última edición del programa deportivo 'Fútbol Como Cancha'. De acuerdo a la comunicadora, la ausencia de Sonne se debe a un tema de prevención, pues Rusia considera a Dinamarca como una nación "hostil".

¿Por qué Oliver Sonne no fue convocado en la selección peruana?

"Quien pidió no estar, pero tiene que ver con un tema extradeportivo, es Oliver Sonne. Ha solicitado no estar y tiene que ver con un tema extradeportivo por la tención que existe entre Rusia y Dinamarca. Sabemos lo que sucede, el tema bélico entre Rusia, Ucrania. Europa está divida y hay un tema con Dinamarca, es considerado por Rusia una nación hostil", explicó.

Tras la solicitud del 'Vikingo' de no ser partícipe de estos amistosos en tierras rusas, la Federación Peruana de Fútbol no puso objeciones y comprendió la situación.

"Lo que me dicen es que hay un tema con la presencia de ciudadanos daneses en Rusia, entonces por un tema de prevención. Más allá de que va como peruano, tiene la ciudadanía danesa. Por un tema de precaución ha preferido no estar, y desde la Federación lo entienden completamente y lo respaldan", sentenció.

Lista de convocados de Perú para jugar contra Rusia y Chile

Conoce la nómina de 28 jugadores llamados por Manuel Barreto.

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabio Gruber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello
  • Delanteros: Álex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales.
