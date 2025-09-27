Diego Penny sorprendió a todos al cuestionar duramente la actitud de Néstor Gorosito, en la conferencia de prensa de Alianza Lima, luego de quedar eliminado ante U de Chile por la Copa Sudamericana. El exfutbolista no pudo ocultar su incomodidad por exponer de esa forma Pedro Aquino y Kevin Quevedo. Además, analizó la dolorosa derrota aliancista en la esperada revancha que nunca llegó.

Alianza Lima vivió una pesadilla en Coquimbo, ya que nunca estuvieron cómodos en la cancha debido al mal planteamiento de Gorosito en el arranque del duelo. Alan Cantero no respondió en la banda como Quevedo y Burmaqui careció de la experiencia de Pedro Aquino en el centro.

¿Qué dijo Diego Penny sobre Néstor Gorosito?

"Todos sabemos que Kevin Quevedo es un jugador importante para Gorosito e importante para Alianza. Si vas a castigar a Quevedo de forma parcial y vas a ponerlo a medio tiempo cuando no tiene ninguna lesión, si tú has permitido esto durante todo el año, no salgas después a despotricar, a dejar ideas como que dejándolo mal al jugador, porque esto es muy amplio", apuntó en el popular programa digital.

Además, analizó la vuelta en Chile. "En un partido de esa trascendencia, no puedes cometer tantos errores. Alianza Lima caminó la cancha. Alianza jugó el primer tiempo ante la Universidad de Chile en cámara lenta. Así no puedes competir en un torneo internacional", reveló en Denganche.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Pedro Aquino tras eliminación de Alianza Lima?

"Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no se cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Nos pidíó no entrenar porqué había jugado un excelente partido con Comerciantes. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día (contra Comerciantes Unidos)"

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano por Liga 1?

El partido entre íntimos e imperiales se disputará este domingo 28 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).