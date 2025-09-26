La eliminación de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 generó una ola de críticas y análisis. Uno de ellos provino del periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, quien en su canal de YouTube ofreció una evaluación sobre el desempeño del cuadro íntimo ante la U. de Chile.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito cayó 2-1 en el partido de vuelta disputado en Coquimbo y quedó fuera del certamen continental. La derrota expuso falencias colectivas, decisiones técnicas cuestionadas y ausencias determinantes. Entre estas últimas, la falta de Carlos Zambrano fue uno de los puntos más resaltados por el comentarista deportivo.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima?

Durante su análisis en 'Mr. Peet Channel', el periodista hizo énfasis en la falta del defensor central, quien no pudo disputar el partido de vuelta tras haber sido expulsado en el encuentro de ida. Para Arévalo, su presencia era influyente, pero el hecho de no contar con él no debería ser tomada como la razón por la que los íntimos no avanzaron de ronda.

“Para mí siempre va a ser importante la presencia de Carlos Zambrano, el mejor defensor del fútbol peruano, pero decir que el encuentro se pierde porque faltó un jugador es menospreciar el trabajo de (Gianfranco) Chávez, quien para mí hizo un buen partido”, expresó Mr. Peet.

El también comentarista de televisión señaló que, si bien el 'león' representa liderazgo y jerarquía, Gianfranco Chávez, quien ocupó su lugar, realizó una presentación aceptable a pesar de los dos goles encajados.

“Chávez juega bien, me gusta Chávez, guapo, anticipando, en el mano a mano con Guerra”, agregó el periodista.

Mr. Peet critica el partido de Alan Cantero y Sergio Peña

En su análisis, Mr. Peet también arremetió contra el bajo rendimiento de dos futbolistas claves: Alan Cantero y Sergio Peña, quienes no estuvieron a la altura de la exigencia del partido.

"No fue un buen partido de Peña, de Cantero, y esto tenemos que asumirlo nosotros también. No es el mismo Cantero cuando entra que cuando arranca y es así, pero no deja de ser un buen jugador, pero le costó jugar en esa posición", comentó el periodista, añadiendo que la elección del once inicial fue uno de los errores del cuerpo técnico.

Además, destacó que el ingreso de Kevin Quevedo en el segundo tiempo mejoró el ritmo del equipo y propició el gol del descuento anotado por Eryc Castillo.

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana por la U. de Chile

Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2-1 ante Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El cuadro chileno aprovechó la primera mitad para tomar ventaja en el marcador global, y supo controlar las acciones ante un rival sin contundencia.

Los goles del equipo local llegaron al comienzo de ambas mitades, mientras los íntimos mostraban su versión más frágil del torneo. El descuento de Castillo en el complemento no alcanzó para revertir la serie, y con ello, la U. de Chile se clasificó a las semifinales del certamen.

Durante el torneo continental, Alianza había mostrado buenos rendimientos, especialmente en casa. Sin embargo, la falta de constancia le pasó factura. El equipo de Gorosito no encontró respuestas en momentos decisivos y se despidió del sueño internacional.