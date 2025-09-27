Rolando Bedoya pelea en la UFC Fight Night HOY: hora y dónde ver el combate del peruano ante Jamie Mullarkey

Regresa la acción de la UFC, este sábado desde las 7:00 pm, el peruano Rolando Bedoya sube al octágono más famoso de la MMA para medirse ante el experimentado australiano Jamie Mullarkey en condición de local. Sin duda, un enorme reto para el luchador nacional en las preliminares del prestigioso evento desde el RAC Arena, Perth, Australia. 'Roly' quiere recuperar su mejor versión, tras perder 3 peleas consecutivas.

Se entrena en São Paulo, en el emblemático gimnasio Chute Boxe, un lugar donde el ambiente se impregna de dedicación y los muros atesoran las historias de numerosos luchadores. En este espacio, comparte entrenamientos con destacados peleadores brasileños, entre ellos el excampeón mundial Charles Oliveira. El crédito nacional mejoró su striking y saldrá por el nocaut.

¿A qué hora pelea Rolando Bedoya en la UFC Fight Night ante Jamie Mullarkey?

La pelea de Bedoya arranca a las 6:00 pm y según el reglamento se desarrollará en 3 rounds antes de las peleas estelares. A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el evento nocturno.

Argentina: 8:00 pm

Perú: 6:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Paraguay: 8:00 pm

Brasil: 9:00 pm

¿Dónde ver la pelea entre Rolando Bedoya y Jamie Mullarkey por UFC Fight Night?

La cartelera completa la pasan en Disney Plus, aunque las preliminares también la puedes ver por ESPN KNOCKOUT con los comentarios y narración de Gastón ‘Tonga’ Reyno, Andrés ‘Candelita’ Bermúdez e Ivette Hernández.

Cartelera completa de la UFC Figth Nigth

Las peleas preliminares incian desde las 6:00 pm, hora peruana, mientras que las estelares desde las 9:00 pm, por la plataforma Disney Plus.

Navajo Stirling (Nueva Zelanda) vs. Rodolfo Bellato (Brasil)

Cam Rowston (Australia) vs. Andre Petroski (EE. UU.)

Jonathan Micallef (Australia) vs. Oban Elliott (Gales)

Jamie Mullarkey (Australia) vs. Rolando Bedoya (Perú)

Colby Thicknesse (Australia) vs. Josias Musasa (República Democrática del Congo)

Michelle Montague (Nueva Zelanda) vs. Luana Carolina (Brasil)

Brando Peričić (Australia) vs. Elisha Ellison (EE.UU.)

Loma Lookboonmee (Tailandia) vs. Alexia Thainara (Brasil)

arlos Ulberg (Nueva Zelanda) vs. Dominick Reyes (EE. UU.)

Jimmy Crute (Australia) vs. Ivan Erslan (Croacia)

Jack Jenkins (Australia) vs. Ramon Taveras (EE.UU.)

Jake Matthews (Australia) vs. Neil Magny (EE.UU.)

Justin Tafa (Nueva Zelanda) vs. Louie Sutherland (Escocia)

Tom Nolan (Australia) vs. Charlie Campbell (EE.UU.)