El último lunes 8 de septiembre, en el marco del Perú vs Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias 2026, Óscar Ibáñez brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que se quedaba a dirigir los amistosos de la Bicolor de los siguientes meses por pedido de Agustín Lozano. No obstante, horas más tarde, se pudo conocer que el exportero no continuará al mando del equipo nacional y su último encuentro será ante la Albirroja. Esto generó la reacción de Diego Penny.

El exarquero de la selección peruana y Sporting Cristal salió en defensa de Óscar Ibáñez y aseguró que el estratega nacional, precavido en sus declaraciones sobre su futuro en la Bicolor, no merece el trato que ha recibido por parte de la FPF.

Diego Penny defendió a Óscar Ibáñez tras conocerse salida de la selección peruana

"Hoy, yo sí me la juego con todo al decir que el máximo responsable del tema deportivo en la FPF es Jean Ferrari. Lo que pasó ayer fue una verguenza. Que salga el técnico en la mañana a decir en conferencia a decir, y esto no es nada personal porque a Óscar le tengo una admiración, un respeto y cariño tremedo, pero siento como que han jugado con él. Él sale a decir de que le habian dicho sobre quedarse en los amistoso y es muy cauto al hablar. Él es muy cauto en las cosas que siempre dice. A pesar de los resultados ha puesto la cara, como referente y todo no merece un trato así, el trato de que le digan que se queda y por otro lado se sepa que no", dijo Penny en el programa 'Mano a Mano'.