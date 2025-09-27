Juan Jayo rompió su silencio, tras escuchar las inesperadas declaraciones de Néstor Gorosito sobre la dura eliminación de Alianza Lima ante U de Chile por la Copa Sudamericana 2025. El referente aliancista cuestionó el accionar del 'Pipo' en conferencia de prensa, ya que destapó un par de problemas en la interna. Lamentablemente, el conjunto de La Victoria cierra su participación en CONMEBOL luego de una histórica temporada internacional.

Alianza Lima firmó una de sus mejores actuaciones a nivel continental, ya que eliminó a grandes equipos en Copa Libertadores y llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En un mismo año se bajó a pesos pesados como Boca Juniors, Gremio de Porto Alegre y Universidad Católica.

¿Qué dijo Juan Jayo sobre las 'picantes' declaraciones de Néstor Gorosito a Kevin Quevedo y Pedro Aquino?

El exfutbolista mostró su incomodidad por las declaraciones de Néstor Gorosito en conferencia de prensa sobre 2 jugadores claves. "Gorosito dejó entrever que hay un tema de indisciplina, y que está en él sancionar o no. Si un jugador comete una indisciplina, lo sancionas y que no juegue, o lo dejas jugar y después lo sancionas, no sé. Es manejo de él, pero después de una derrota lo expones. Yo creo que está mal, es una manera de exponer al jugador", enfatizó en Estudio Fútbol.

"Lo de Aquino también. No tengo la confianza de decirle: 'Profesor, estoy muy cansado, prefiero descansar hoy', y es válido. Recordemos que Aquino viene sin jugar mucho tiempo. Jugó el último partido de Liga 1 de titular, casi 80 minutos, y claro que él debe sentir el cansancio. Incluso lo vi un poco cansado cuando entró. No necesita exponerlo de esa manera frente a todos", sentenció Juan Jayo.

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre las declaraciones de Néstor Gorosito a Pedro Aquino?

El comentarista también coincidió con Juan Jayo. "Considero que la suplencia de Kevin Quevedo fue un tema fuera de la cancha, pero en el caso de Pedro Aquino es diferente. Gorosito tenía la idea que juegue Burlamaqui por la falta de minutos que ostentaba Aquino. En realidad, no juega 90 minutos desde marzo 2024. Por este motivo, me parece que estaba justificando sus decisiones luego de la derrota. Gorosito, en conferencia de prensa, hizo público a Quevedo y Pedro Aquino. Ese nivel de sinceridad le puede generar problemas al nivel del plantel o en la interna.