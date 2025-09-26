HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?
¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 27 y 28 de septiembre?     
Deportes

Carlos Galván lapida a Burlamaqui tras eliminación de Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Fue un error fatal"

Carlos Galván mostró su enojo tras la eliminación de Alianza Lima ante U de Chile en la Copa Sudamericana 2025, criticando la estrategia de Néstor Gorosito en un partido decisivo.

Galván arremetió contra Burlamaqui luego de perder ante U de Chile. Foto: Lr/A presión
Galván arremetió contra Burlamaqui luego de perder ante U de Chile. Foto: Lr/A presión

Carlos Galván no pudo ocultar su enojo por la dura eliminación de Alianza Lima ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El exfutbolista cuestionó el planteamiento de Néstor Gorosito en el partido más importante de la temporada para los aliancistas. De este modo, el excampeón de la Liga 1 tendrá que tirar todas sus balas al Torneo Clausura para salvar el año.

El referente de Universitario apuntó directamente contra el joven jugador por el bajo rendimiento y falta de experiencia en la zona de volantes en un duelo clave por CONMEBOL. El argentino subrayó el desacierto de incluir a Burlamaqui en el once titular y afirmó que su vínculo con la selección peruana ha afectado negativamente la imagen que se tiene de él.

PUEDES VER: Paraguay vs Panamá EN VIVO por Mundial Sub 20: hora y canales para ver el partido de la primera fecha del Grupo B

lr.pe

¿Qué dijo Carlos Galván sobre Burlamaqui en Alianza Lima?

"Es toda de 'Pipo' por la formación del equipo. Lo dijimos antes es que era obvio que tenía que jugar con dos volantes en el medio porque le comieron siempre ese sector. Burlamaqui, con cuatro partidos en primera división, ya siendo citado a la selección. Sin duda, fue un error fatal porque te cambia la cabeza y te crees más de lo que eres demostró en un partido tan trascendente, que no lo es", reveló Carlos Galván en el programa 'A Pesión'.

"Para mí debió ser un 4-2 con Aquino y Gaibor, y adelante pon a Ceppelini o Cantero, el que te guste. Yo dije Cantero para jugar por la contra, con Castillo, con Quevedo y con Barco. Para mí ese hubiera sido el equipo ideal, por eso tuvo una mala lectura, y en el segundo tiempo lo demostró", cerró sobre el tema.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremetió contra Carlos Zambrano tras la eliminación de Alianza Lima ante U de Chile: "Fue una forma de sabotaje"

lr.pe

Mr. Peet critica el partido de Alan Cantero y Sergio Peña

Mr. Peet también arremetió contra el bajo rendimiento de dos futbolistas claves de Alianza Lima: Alan Cantero y Sergio Peña, quienes no estuvieron a la altura de la exigencia del partido. "No fue un buen partido de Peña, de Cantero, y esto tenemos que asumirlo nosotros también. No es el mismo Cantero cuando entra que cuando arranca y es así, pero no deja de ser un buen jugador, pero le costó jugar en esa posición", comentó el periodista, añadiendo que la elección del once inicial fue uno de los errores del cuerpo técnico.

Notas relacionadas
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

LEER MÁS
Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

LEER MÁS
Asistente de DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega no jugó los 90 minutos contra Botafogo: “La estrategia se diseñó así”

Asistente de DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega no jugó los 90 minutos contra Botafogo: “La estrategia se diseñó así”

LEER MÁS
¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

LEER MÁS
Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Deportes

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la primera división de Arabia Saudita: ¿a que hora, donde y como ver el partido?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota