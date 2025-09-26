Carlos Galván no pudo ocultar su enojo por la dura eliminación de Alianza Lima ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El exfutbolista cuestionó el planteamiento de Néstor Gorosito en el partido más importante de la temporada para los aliancistas. De este modo, el excampeón de la Liga 1 tendrá que tirar todas sus balas al Torneo Clausura para salvar el año.

El referente de Universitario apuntó directamente contra el joven jugador por el bajo rendimiento y falta de experiencia en la zona de volantes en un duelo clave por CONMEBOL. El argentino subrayó el desacierto de incluir a Burlamaqui en el once titular y afirmó que su vínculo con la selección peruana ha afectado negativamente la imagen que se tiene de él.

¿Qué dijo Carlos Galván sobre Burlamaqui en Alianza Lima?

"Es toda de 'Pipo' por la formación del equipo. Lo dijimos antes es que era obvio que tenía que jugar con dos volantes en el medio porque le comieron siempre ese sector. Burlamaqui, con cuatro partidos en primera división, ya siendo citado a la selección. Sin duda, fue un error fatal porque te cambia la cabeza y te crees más de lo que eres demostró en un partido tan trascendente, que no lo es", reveló Carlos Galván en el programa 'A Pesión'.

"Para mí debió ser un 4-2 con Aquino y Gaibor, y adelante pon a Ceppelini o Cantero, el que te guste. Yo dije Cantero para jugar por la contra, con Castillo, con Quevedo y con Barco. Para mí ese hubiera sido el equipo ideal, por eso tuvo una mala lectura, y en el segundo tiempo lo demostró", cerró sobre el tema.

Mr. Peet critica el partido de Alan Cantero y Sergio Peña

Mr. Peet también arremetió contra el bajo rendimiento de dos futbolistas claves de Alianza Lima: Alan Cantero y Sergio Peña, quienes no estuvieron a la altura de la exigencia del partido. "No fue un buen partido de Peña, de Cantero, y esto tenemos que asumirlo nosotros también. No es el mismo Cantero cuando entra que cuando arranca y es así, pero no deja de ser un buen jugador, pero le costó jugar en esa posición", comentó el periodista, añadiendo que la elección del once inicial fue uno de los errores del cuerpo técnico.