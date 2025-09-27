Alejandro Hohberg sorprendió con picantes declaraciones sobre su inesperado traspaso de Alianza Lima a Universitario de Deportes. El actual delantero de Cienciano recordó su paso por los clubes grandes del fútbol peruano, aunque reconoció que no fue fácil. El extremo uruguayo se alista para jugar un partido clave ante el equipo de Néstor Gorosito, en Cusco, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Los aliancistas están obligados a ganar, ya que fueron eliminados por U de Chile en Copa Sudamericana. De este modo, un empate los deja contra las cuerdas en el Torneo Clausura. Además, deben esperar una serie de resultados para seguir vivos en la última recta de la temporada.

¿Qué dijo Alejandro Hohberg sobre su polémico traspaso de Alianza Lima a Universitario?

Alejandro Hohberg reveló el complicado momento que vivió en su carrera. "El cambio más difícil en mi carrera fue de Alianza a la ‘U’ porque en ese momento no era tan común como ha pasado estos últimos años, por ahí tomar la decisión fue un poco compleja, pero ahí José (Carvallo) y esa banda que tuvimos ahí me recibieron bien”, confesó en L1 MAX.

“Mi objetivo para este año era tener la continuidad que no tuve el año anterior, me costó jugar el año pasado y cuando uno deja de jugar, el fútbol es ingrato, no tiene memoria y parece que uno ya no sirve más”, sentenció el '10' del Cienciano

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú). La transmisión del juego Alianza Lima contra Cienciano estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite del Perú.

¿Dónde ver Alianza Lima contra Cienciano?

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.



