HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Deportes

Alejandro Hohberg recordó su polémico traspaso de Alianza Lima a Universitario: "Fue el cambio más difícil de mi carrera"

El jugador confesó que el traspaso fue un cambio difícil en su carrera, no común en su época. Recordó el apoyo del plantel de Universitario durante su llegada.

Alejandro Hohberg rompe su silencio previo al partido de Alianza Lima. Foto: Lr/Cienciano TV
Alejandro Hohberg rompe su silencio previo al partido de Alianza Lima. Foto: Lr/Cienciano TV

Alejandro Hohberg sorprendió con picantes declaraciones sobre su inesperado traspaso de Alianza Lima a Universitario de Deportes. El actual delantero de Cienciano recordó su paso por los clubes grandes del fútbol peruano, aunque reconoció que no fue fácil. El extremo uruguayo se alista para jugar un partido clave ante el equipo de Néstor Gorosito, en Cusco, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Los aliancistas están obligados a ganar, ya que fueron eliminados por U de Chile en Copa Sudamericana. De este modo, un empate los deja contra las cuerdas en el Torneo Clausura. Además, deben esperar una serie de resultados para seguir vivos en la última recta de la temporada.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

¿Qué dijo Alejandro Hohberg sobre su polémico traspaso de Alianza Lima a Universitario?

Alejandro Hohberg reveló el complicado momento que vivió en su carrera. "El cambio más difícil en mi carrera fue de Alianza a la ‘U’ porque en ese momento no era tan común como ha pasado estos últimos años, por ahí tomar la decisión fue un poco compleja, pero ahí José (Carvallo) y esa banda que tuvimos ahí me recibieron bien”, confesó en L1 MAX.

“Mi objetivo para este año era tener la continuidad que no tuve el año anterior, me costó jugar el año pasado y cuando uno deja de jugar, el fútbol es ingrato, no tiene memoria y parece que uno ya no sirve más”, sentenció el '10' del Cienciano

PUEDES VER: Rolando Bedoya pelea en la UFC Fight Night HOY: hora y dónde ver el combate del peruano ante Jamie Mullarkey

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú). La transmisión del juego Alianza Lima contra Cienciano estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite del Perú.

PUEDES VER: Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima contra Cienciano?

La transmisión del juego Alianza Lima contra Cienciano estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite del Perú.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.


Notas relacionadas
DT de Cienciano lanza rotundo mensaje a Universitario tras golazo de Alejandro Hohberg: "Hubiera sido injusto perder"

DT de Cienciano lanza rotundo mensaje a Universitario tras golazo de Alejandro Hohberg: "Hubiera sido injusto perder"

LEER MÁS
Alejandro Hohberg revela que recibió amenazas tras dejar Sport Boys por Cienciano: "Siempre respeté el club"

Alejandro Hohberg revela que recibió amenazas tras dejar Sport Boys por Cienciano: "Siempre respeté el club"

LEER MÁS
Jorge Fossati precisó la principal virtud de Alejandro Hohberg tras anotar golazo ante Universitario: "Conocemos sus cualidades"

Jorge Fossati precisó la principal virtud de Alejandro Hohberg tras anotar golazo ante Universitario: "Conocemos sus cualidades"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: el cuadro colchonero se lució en el derbi español

Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: el cuadro colchonero se lució en el derbi español

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

LEER MÁS
Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

LEER MÁS
¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

LEER MÁS
Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Deportes

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la primera división de Arabia Saudita: ¿a que hora, donde y como ver el partido?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota