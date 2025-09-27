Luego de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se prepara para enfrentarse a Cienciano del Cusco en un duelo clave para su futuro en el Torneo Clausura de la Liga 1. El entrenador Néstor Gorosito convocó a sus mejores futbolistas para llevarse una victoria en la ciudad imperial; sin embargo, uno de los grandes ausentes será Jesús Castillo.

Ante la baja por lesión de Alessandro Burlamaqui, se espera que el mediocampista de 29 años sea considerado como una alternativa. El volante lleva 8 partidos consecutivos sin sumar minutos.

Jesús Castillo y su sorpresivo mensaje tras quedar fuera del Alianza Lima - Cienciano

En medio de este panorama, Jesús Castillo, que a inicios de temporada tuvo cierta regularidad, sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje en sus redes sociales.

"No pierdas la calma y mucho menos la fe. Sé paciente, todo se dará en su momento, todo necesita su tiempo", manifestó a través de una historia en sus redes sociales.

Mensaje de Jesús Castillo previo al Alianza Lima vs Cienciano. Foto: Instagram

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Cienciano?

El partido entre íntimos e imperiales se disputará este domingo 28 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Alianza Lima se ubica en la sexta casilla del Torneo Clausura con 15 unidades. Por su parte, los dirigidos por Carlos Desio ocupan el puesto 12 de la tabla de posiciones.