Fútbol Peruano

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

El volante de 29 años volvió a no ser considerado por el entrenador Néstor Gorosito para el decisivo partido que disputarán frente a Cienciano en el Cusco.

Jesús Castillo perdió protagonismo en Alianza Lima en las última semanas. Foto: composición LR/Alianza Lima
Jesús Castillo perdió protagonismo en Alianza Lima en las última semanas. Foto: composición LR/Alianza Lima

Luego de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se prepara para enfrentarse a Cienciano del Cusco en un duelo clave para su futuro en el Torneo Clausura de la Liga 1. El entrenador Néstor Gorosito convocó a sus mejores futbolistas para llevarse una victoria en la ciudad imperial; sin embargo, uno de los grandes ausentes será Jesús Castillo.

Ante la baja por lesión de Alessandro Burlamaqui, se espera que el mediocampista de 29 años sea considerado como una alternativa. El volante lleva 8 partidos consecutivos sin sumar minutos.

PUEDES VER: ¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

lr.pe

Jesús Castillo y su sorpresivo mensaje tras quedar fuera del Alianza Lima - Cienciano

En medio de este panorama, Jesús Castillo, que a inicios de temporada tuvo cierta regularidad, sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje en sus redes sociales.

"No pierdas la calma y mucho menos la fe. Sé paciente, todo se dará en su momento, todo necesita su tiempo", manifestó a través de una historia en sus redes sociales.

Mensaje de Jesús Castillo previo al Alianza Lima vs Cienciano. Foto: Instagram

Mensaje de Jesús Castillo previo al Alianza Lima vs Cienciano. Foto: Instagram

PUEDES VER: Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Cienciano?

El partido entre íntimos e imperiales se disputará este domingo 28 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Alianza Lima se ubica en la sexta casilla del Torneo Clausura con 15 unidades. Por su parte, los dirigidos por Carlos Desio ocupan el puesto 12 de la tabla de posiciones.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario219630156+9
2Cusco FC198611115+6
3Deportivo Garcilaso1810460148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5ADT16105141112-1
6Alianza Lima159432149+5
7Atlético Grau14104241513+2
8FBC Melgar13103431512+3
9Cienciano1293331412+2
10Sport Huancayo12113351719-2
11Los Chankas1284041220-8
12Comerciantes Unidos1193241014-4
13Alianza Atlético10924364+2
14Juan Pablo II109243810-2
15Ayacucho FC1010316814-6
16Alianza Universidad10103161118-7
17Sport Boys911236815-7
18UTC39036614−8
19Deportivo Binacional00000000
