Alianza Lima visita el estadio Inca Garcilaso de la Vega para enfrentarse a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El choque entre blanquiazules y el Papá se llevará a cabo este domingo 28 de setiembre desde las 6.00 p. m. (hora peruana). El compromiso, que podrás seguirlo por L1 Max, promete varias emociones por los objetivos que buscan ambos conjuntos. Los íntimos están en la obligación de ganar para recuperar cierto terreno en la tabla de posiciones.

El equipo de Néstor Gorosito debe lavarse la cara rápidamente luego de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la U. de Chile. El encuentro ante Cienciano es una gran oportunidad para pasar de página, aunque el conjunto imperial tampoco será un rival sencillo.

Alineaciones Alianza Lima contra Cienciano

A pesar de las polémicas recientes, Gorosito apostaría por Kevin Quevedo y Pedro Aquino en su 11 inicial. El delantero estuvo envuelto en una controversia por una presunta indisciplina. Por su parte, la 'Roca' entraría al equipo tras la lesión de Alessandro Burlamaqui. A continuación, conoce los iniciales de ambas escuadras.

Cienciano : Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Marco Huamán, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Cienciano?

El partido entre íntimos e imperiales se disputará este domingo 28 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima contra Cienciano?

La transmisión del juego Alianza Lima contra Cienciano estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite del Perú.