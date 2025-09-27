HOYSuscripcion LR Focus

Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del 'Monstruo' a Perú     
Deportes

Alineaciones Alianza Lima versus Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Después de la eliminación de la Copa Sudamericana, Alianza Lima vuelve a enfocarse en el campeonato peruano y deberá vencer a Cienciano si quiere seguir con chances en el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima y Cienciano se enfrentan desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/difusión
Alianza Lima y Cienciano se enfrentan desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima visita el estadio Inca Garcilaso de la Vega para enfrentarse a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El choque entre blanquiazules y el Papá se llevará a cabo este domingo 28 de setiembre desde las 6.00 p. m. (hora peruana). El compromiso, que podrás seguirlo por L1 Max, promete varias emociones por los objetivos que buscan ambos conjuntos. Los íntimos están en la obligación de ganar para recuperar cierto terreno en la tabla de posiciones.

El equipo de Néstor Gorosito debe lavarse la cara rápidamente luego de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la U. de Chile. El encuentro ante Cienciano es una gran oportunidad para pasar de página, aunque el conjunto imperial tampoco será un rival sencillo.

PUEDES VER: Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: No tenía que ver con rendimiento

lr.pe

Alineaciones Alianza Lima contra Cienciano

A pesar de las polémicas recientes, Gorosito apostaría por Kevin Quevedo y Pedro Aquino en su 11 inicial. El delantero estuvo envuelto en una controversia por una presunta indisciplina. Por su parte, la 'Roca' entraría al equipo tras la lesión de Alessandro Burlamaqui. A continuación, conoce los iniciales de ambas escuadras.

  • Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.
  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Marco Huamán, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

PUEDES VER: Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: Expones al jugador

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Cienciano?

El partido entre íntimos e imperiales se disputará este domingo 28 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima contra Cienciano?

La transmisión del juego Alianza Lima contra Cienciano estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite del Perú.

Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "El mejor defensor del fútbol peruano"

Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

'Puma' Carranza critica a Néstor Gorosito por exponer a Pedro Aquino tras eliminación de Alianza Lima: "Eso se queda en casa"

'Puma' Carranza critica a Néstor Gorosito por exponer a Pedro Aquino tras eliminación de Alianza Lima: "Eso se queda en casa"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: El cuadro colchonero se lució en el derbi español

Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: El cuadro colchonero se lució en el derbi español

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY vía GOLPERÚ: hora y canal para ver el partido en el Estadio Monumental

Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Italia aplastó 3-0 a Polonia y es el segundo clasificado a la final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

