Los panelistas se agredieron durante la reciente edición del programa 'Erick y Gonzalo'. Foto: composición LR/capturas de 'Erick y Gonzalo'

La eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana generó una serie de reacciones. Más allá de lo acontecido en el campo de juego, durante la reciente edición del programa 'Erick y Gonzalo' se discutió sobre el desempeño que mostraron los dirigidos por Néstor Gorosito en el certamen continental; sin embargo, lo que inició como un debate, terminó en una pelea entre los periodistas Silvio Valencia y 'Chevaristo'.

Ambos personajes empezaron a insultarse y expresar amenazas ante el asombro de los demás panelistas. Si bien uno de ellos se retiró del set, segundos más tarde regresó para golpear a Valencia; en dicho momento se cortó la transmisión.

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se pelean en vivo

Antes de empezar la pelea, Silvio Valencia y Evaristo Cruz hablaban sobre lo acontecido en la derrota de Alianza Lima ante la U. de Chile y su eliminación en la Copa Sudamericana 2025. Esta no es la primera vez que el popular 'Sensei' protagoniza un episodio similar, hace algunos días sostuvo un fuerte enfrentamiento verbal con Gustavo Barnechea.

Silvio Valencia casi se va a las manos con Gustavo Barnechea

El cruce entre Valencia y Barnechea tuvo lugar el pasado fin de semana cuando se encontraban analizando la polémica publicación que realizó Renato Tapia en medio de la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la selección peruana.

El intercambio de oraciones comenzó a subir de tono, a tal punto que el 'Sensei' se levantó de su asiento con la intención de encarar a su colega en pleno programa de 'Erick y Gonzalo'. En aquella ocasión, la producción decidió cortar la transmisión para evitar un mayor conflicto.