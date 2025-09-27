HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Cusco FC EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

En un partido que podría definir al campeón del Torneo Clausura 2025, Universitario recibe a Cusco FC desde las 6.00 p. m. Conoce los detalles de este partidazo por la Liga 1.

Universitario y Cusco FC se enfrentarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Universitario y Cusco FC se enfrentarán desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Universitario se enfrenta a Cusco FC EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 27 de setiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo entre cremas y dorados se llevará a cabo en el Estadio Monumental, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GOLPERÚ para todo territorio peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Cusco FC EN VIVO por el Torneo Clausura

06:01
27/9/2025

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

El partido de hoy entre Universitario vs Cusco FC inicia a las 6.00 p. m. (hora peruana).

05:10
27/9/2025

¡Bienvenidos!

Buenos días a todos los lectores de La República, sigue aquí toda la previa y el minuto a minuto del encuentro entre Universitario y Cusco FC por el Clausura.

La 'U' marcha como único puntero del campeonato con 21 unidades. Los cremas están invictos y quieren seguir en este camino cuando se enfrenten a Cusco FC. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Rondelli no serán un rival sencillo, ya que son los colíderes y se han convertido en el equipo sensación de esta campaña.

lr.pe

Universitario vs Cusco FC: ficha del partido

PartidoUniversitario vs Cusco FC
¿Cuándo?Sábado 27 de setiembre del 2025
¿A qué hora?6.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?GOLPERÚ
¿Dónde?Estadio Monumental

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

En territorio peruano, el encuentro entre Universitario versus Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 iniciará a las 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Cusco FC?

En Perú, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Cusco FC por el Clausura será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos de la 'U'.

¿Dónde ver ONLINE Universitario vs Cusco FC?

En suelo peruano, el choque entre Universitario vs Cusco FC se podrá seguir por Movistar TV App de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes en su plataforma.

Universitario vs Cusco FC: posibles alineaciones

  • Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.
  • Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

Universitario vs Cusco FC: pronósticos

Conoce las cuotas de las principales casas de apuestas para el cotejo entre Universitario y Cusco FC.

  • Betsson: gana Universitario (1,41), empate (4,15), gana Cusco (8,00)
  • Betano: gana Universitario (1,38), empate (4,30), gana Cusco (9,75)
  • Bet365: gana Universitario (1,40), empate (4,75), gana Cusco (7,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,41), empate (4,35), gana Cusco (8,20)
  • Coolbet: gana Universitario (1,40), empate (4,50), gana Cusco (8,20)
  • Doradobet: gana Universitario (1,41), empate (4,00), gana Cusco (9,00).
