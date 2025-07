'Cienciano firmó valioso empate ante Universitario, en el último minuto del partido, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Alejandro Hohberg sorprendió a todos los hinchas con un espectacular golazo a los 95 minutos en Cusco. La 'U' tenía el triunfo en el bolsillo, tras un penal que Valera lo transformó en gol. Sin embargo, apareció la magia y experiencia del '10' en su inolvidable estreno con el 'Papá'.

Existen diferentes formas de debutar, pero la de Hohberg fue por la puerta grande. El extremo de 33 años recibió el balón, dejó por los suelos a su marcador con un buen regate y armó juego con sus compañeros con 2 paredes para finalizar con un potente disparo ante Britos. El 'Nono' quedó impactado por la agónica jugada.

Jorge Fossati reveló la principal virtud de Alejandro Hohberg tras empate ante Universitario?

"Cienciano, sus jugadores, tuvieron la virtud de hacer una gran jugada previa. De no nublarse por la hora y bueno, terminan haciendo un gol que no es casual, sino producto de una muy buena jugada colectiva y de un remate de un jugador que no nos va a sorprender porque todos conocemos sus cualidades y una de ellas precisamente es el remate", apuntó el 'Nono' en plena conferencia de prensa.

No es un secreto que Hohberg quiere recuperar su mejor versión luego de pasar por Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys. Sus potentes remates y su polifuncionalidad lo han puesto en el radar de Cienciano, ya que puede jugar de '10' o enganche, segundo delantero e incluso de extremo.

Alejandro Hohberg se pronunció tras el Universitario vs Cienciano

"Me hubiese gustado ganar, pero es un debut soñado. La verdad es que tenía muchas ganas de poder participar y era una lástima si nos tocaba perder por ese penal. Si bien no nos vamos contentos por no ganar, la forma en la que terminamos el partido es positiva. Entrené solamente dos días con el equipo, pero venía con muchas ganas y con rodaje", sostuvo a ras de cancha tras el final del partido.

Próximo partido de Universitario

El siguiente cotejo de la 'U' será ante Atlético Grau en el Monumental por la fecha 3 del Torneo Clausura. El partido está programado para el 31 de julio desde las 9.00 p. m. (hora peruana).