Carlos Desio no se quedó callado y declaró en caliente luego del agónico empate entre Cienciano vs Universitario por el Torneo Clausura. El entrenador del 'Papá' resaltó lo complicado que fue el duelo, pero también reconoció que su equipo hizo un buen trabajo en el segundo tiempo La 'U' de Jorge Fossati parecía que tenía el triunfo en el bolsillo, pero en el último minuto apareció Alejandro Hohberg para borrarle la sonrisa a los hinchas 'cremas' y firmar la ´'ley del ex'.

Universitario y Cienciano protagonizaron un partidazo por la segunda fecha del Torneo Clausura. Un duelo parejo de inicio a fin e incluso el primer gol recién apareció a los 84 minutos por un penal a favor de Valera. Sin embargo, el excampeón de la Copa Sudamericana respondió con una espectacular jugada armada por su nuevo '10'.

¿Qué dijo el DT de Cienciano luego del agónico empate ante Universitario?

"La 'U' sabe jugar de memoria, es el último campeón, es un equipo muy duro; pero creo que hubiera sido injusto perder el partido porque nosotros hicimos las cosas bien. Me gustó la agresividad, la intensidad que pusimos, sobre todo en el segundo tiempo donde fuimos superiores al rival. Ellos se encuentran con ese penal que abrió el marcador. Por suerte en la parte final pudimos marcar ese gol y, al menos, irnos con un empate, aunque tenemos que ganar si nuestra intención es llegar a una copa internacional", enfatizó el técnico del 'Papá'.

Alejandro Hohberg recibió amenazas tras dejar Sport Boys

Por otra parte, el exjugador de Alianza Lima y Universitario señaló que, luego de concretarse su fichaje por Cienciano, recibió algunas amenazas.

"Se hablaron un montón de cosas y obviamente que también a veces uno recibe amenazas. Yo la verdad en Boys la pasé increíble, me trataron espectacular todos los funcionarios del club. Me fue bien, yo siempre respeté lo que era el club y creo que respondí mucho más de lo que hubiesen esperado", agregó.