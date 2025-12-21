Polémica en la Liga Peruana de Vóley Femenina tras el partido que terminó con victoria de Alianza Lima sobre Universitario de Deportes. Durante el desarrollo del encuentro, Facundo Morando cometió el error de alinear a cuatro extranjeras en el terreno de juego, cuando la norma establece que solo se puede contar con tres. Por ello, la ‘U’ comunicó, mediante su gerente del Polideportivo, Fabrizio Acerbi, que tomarán las acciones correspondientes para intentar recuperar los tres puntos perdidos.

En este contexto, el entrenador blanquiazul se refirió a la situación y dejó comentarios ‘picantes’ sobre el reclamo. En sus palabras, destacó lo logrado por sus jugadoras durante el compromiso, pues ganaron los tres sets con comodidad. No obstante, señaló que deberán evaluar la situación, ya que aún no tienen información oficial. Lo que encendió la polémica fue cuando afirmó que la ‘U’ quizá quiera ganar de esa manera (mediante un reclamo), enfatizando que ellos ganaron en la cancha.

¿Qué dijo el entrenador de Alianza Lima tras el reclamo de Universitario?

"Hicimos un cambio y vamos a ver cómo se resuelve, no sabemos aún nada de eso. Ya está. Nosotros vamos a esperar a ver qué dicen ellos, en la cancha ganamos y lo hicimos muy bien", empezó diciendo para Latina Deportes.

"Las chicas jugaron muy bien, es muy difícil lo que ellas hacen, después de jugar un Mundial la adrenalina siempre baja y ganar así ante un rival como Universitario, la verdad da para felicitar a este equipo, que es impresionante", complementó.

"Capaz que ellos quieran reclamar y quieran ganar el partido de esa manera, nosotros lo ganamos en la cancha y lo hicimos muy bien", sentenció el entrenador blanquiazul.

¿Qué paso en el partido entre Alianza vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

A pesar de la polémica generada por la infracción reglamentaria debido a que había 4 jugadoras foráneas, el clásico continuó con normalidad en el Polideportivo de Villa El Salvador. Aunque el cuerpo técnico y las jugadoras de Universitario detectaron la irregularidad durante el partido, el juego no se detuvo y ambos equipos completaron el compromiso según lo previsto en el calendario de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

En lo deportivo, Alianza Lima se impuso con claridad, logrando una victoria en sets corridos y demostrando un desempeño sólido durante todo el encuentro. Los parciales de 25-23, 25-17 y 25-15 reflejaron la superioridad del equipo ‘blanquiazul’, que supo controlar los momentos clave y quedarse con un triunfo que lo mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones.