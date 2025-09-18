DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"
El técnico de la U. de Chile, Gustavo Álvarez, dio su análisis sobre el partido y resaltó que es difícil sostener el rendimiento con el pasar del tiempo.
Alianza Lima sacó un empate 0-0 frente a U. de Chile en el estadio Matute, en un partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana que tuvo varias emociones, sobre todo tras el gol anulado a Fernando Gaibor por una mano previa de Kevin Quevedo y la expulsión de Carlos Zambrano al minuto 62, hechos que marcaron el encuentro.
En conversación con los medios, el DT del Romántico Viajero, Gustavo Álvarez, dio su análisis del partido, resaltando que varios de sus jugadores mostraron altibajos y que necesitan evolucionar, tarea de la cual él se hará cargo porque es su responsabilidad. Además, recalcó que confía plenamente en su plantel.
¿Qué dijo el DT de U. de Chile tras el partido frente a Alianza Lima?
"Los jugadores tienen altibajos naturales, es muy difícil sostener en el tiempo el mismo nivel o un nivel creciente, hoy el nivel de algunos jugadores necesitan una evolución y yo soy el encargado ¿cómo se logra? Conversando con ellos, dándole tranquilidad y entrenando mucho. Nosotros tenemos muy buenos delanteros que tienen que recuperar su mejor versión y esa es mi responsabilidad, confió mucho en ellos", explicó
