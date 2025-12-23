Claudio Pizarro destacó el presente de Felipe Chávez tras salir en lista en partido de Bayern Múnich: "Es una esperanza para el club"

Si hablamos de referentes, debemos mencionar a Claudio Pizarro. El exdelantero de la Selección Peruana se encuentra trabajando en el Bayern Múnich de Alemania, país donde se le considera como uno de los mejores futbolistas extranjeros que pasó por la Bundesliga. Aunque, no es el único peruano que se encuentra en el club 'bávaro', también está Felipe Chávez. El joven peruano que viene jugando para las categorías inferiores del club, pero que hace poco fue considerado y salió en lista en un partido del campeonato alemán.

El exfutbolista se animó a comentar sobre las buenas actuaciones que viene teniendo su compatriota con el equipo B del cuadro alemán. Tiene muchas expectativas en lo que puede hacer en las próximas temporadas. “Es un chico que va creciendo como futbolista y creo que producto de eso acá le han hecho un contrato nuevo. Es una esperanza para el club. Esperemos que siga creciendo como jugador y que pueda estar fijo en el primer equipo”, indicó el histórico delantero.

Claudio Pizarro elogió a Felipe Chávez

El ex Werder Bremen indicó que conoce bien a Felipe Chávez y sabe de las cualidades que tiene, ya que lo ha visto en las categorías inferiores de la institución. El desempeño que viene mostrando fue clave para que le renovaran el contrato en el club. "A Felipe lo conozco bien, lo he visto la mayoría de partidos que estaba jugando en las divisiones menores. En el segundo equipo venía haciendo muchos goles, es un chico que va creciendo como futbolista y producto de eso le han hecho un contrato nuevo", indicó 'Piza'.

El canterano de Bayern Múnich pertenece al club desde los 12 años y poco a poco fue escalando categorías hasta ser considerado en el equipo principal, el cual viene siendo dirigido por el técnico belga Vincent Kompany.

Felipe Chávez y la selección peruana

El histórico delantero también indicó que el joven futbolista se viene adaptando de la mejor manera en la Selección Peruana y que lo ve como una pieza importante en un futuro. "La participación en la selección creo que poco a poco se va adaptando. Creo que es un jugador que puede aportar y que más adelante va a ser importante", indicó el excapitán de la 'Bicolor'.

Recordemos que Felipe Chávez ya tuvo su debut con camiseta peruana el pasado 11 de octubre del 2025. Aquella vez, se disputó un encuentro amistoso ante su similar de Chile, donde lamentablemente, Perú cayó por 2-1. El joven mediocampista jugó 13 minutos en su primer partido con la 'blanquirroja'.