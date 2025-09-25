HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
Deportes

Abogado de la U. de Chile arremete contra Alianza Lima tras denuncia ante Conmebol: "Nos tienen miedo"

A pocas horas de la revancha por Copa Sudamericana, José Ramón Correa, abogado de la U. de Chile, contestó con todo a los recientes reclamos de Alianza Lima.

U. de Chile y Alianza Lim jugarán a puertas cerradas en Coquimbo por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Foto: composición LR/En Cancha/Alianza Lima
U. de Chile y Alianza Lim jugarán a puertas cerradas en Coquimbo por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Foto: composición LR/En Cancha/Alianza Lima

Sigue la tensión a pocas horas del partido de vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por el pase a semifinales de Copa Sudamericana 2025. Luego de que el conjunto blanquiazul denunciara ante Conmebol una serie de actos hostiles por parte de los hinchas rivales en la ciudad de Coquimbo, desde la institución sureña salieron de contestar.

José Ramón Correa, abogado de la U. de Chile y director de Azul Azul (Sociedad Anónima que administra el club), no dudó en responder a los reclamos de los victorianos.

lr.pe

Abogado de la U de Chile arremete contra Alianza Lima

"¿Por qué nos atacan? Porque somos grandes y nos tienen miedo, si no fuéramos grandes y no nos tuvieran miedo, no nos atacaría nadie", manifestó en el programa de YouTube Cavigol Contigo.

¿A qué hora empieza el Alianza Lima - U. de Chile?

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile empezará hoy, jueves 25 de setiembre, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena). El decisivo cotejo, que tendrá lugar en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, no contará con la presencia de público debido a la sanción que le impuso Conmebol al elenco estudiantil.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima versus U. de Chile por Copa Sudamericana?

La transmisión del Alianza Lima contra U. de Chile estará a cargo de la señal de DSports para toda Sudamérica. El vencedor de esta serie avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

