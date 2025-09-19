Alianza Lima la pasó difícil en Matute e igualó 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco blanquiazul, que se quedó con 10 tras la expulsión de Carlos Zambrano en el segundo tiempo, aguantó el resultado y ahora buscará imponerse en Coquimbo para acceder a la siguiente fase. Más allá de lo deportivo, el encuentro también representó el regreso de Sebastián Rodríguez a La Victoria después de poco más de un año.

En zona mixta, el popular 'Bigote' señaló que fue una alegría volver a un lugar donde fue feliz pese a que solo estuvo una temporada. Además, contó que ha sido su mejor partido desde que llegó al Bulla, puesto que ya tiene ritmo y ha logrado conocer a la mayoría de sus compañeros.

'Bigote' Rodríguez contó qué sintió al volver a Matute con la U. de Chile

"Fue un partido bastante especial, sobre todo porque están jugando cuartos de final de Copa Sudamericana. Volver a Matute, jugar contra mi exequipo, excompañeros con los que tengo buena relación", declaró en un principio para la prensa local.

Posteriormente, contó cómo ha sido su adaptación al equipo chileno. "Me sentí muy bien, creo que han sido mis mejores minutos desde que llegué a la 'U'. La verdad que recién he cumplido mi primer mes. Pude entrenar mejor, fueron semanas largas porque antes estábamos jugando cada tres días y eso hizo que yo conozca más a los compañeros y ellos también me conozcan a mi", agregó.

Finalmente, analizó el rendimiento del conjunto de Néstor Gorosito. "Alianza hizo un gran partido, estamos en cuartos de final, por algo llegamos hasta acá, igual que nosotros. Fue un clásico partido de Copa, nosotros lo importante era dejar el arco en cero y luego buscar la victoria, cosa que no pudimos pero nos vamos con la llave abierta y para resolverlo en casa", concluyó.

¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.